Nieuwe episode in gehakketak tussen Ferrari en Verstappen: “Max moet niet hopen op een zitje bij ons” GVS

15 december 2019

10u45 1 Formule 1 Een huwelijk tussen Max Verstappen en Ferrari is verder dan ooit. Nadat de vurige Nederlander de Italiaanse renstal betichtte van oplichterij en stelde dat hij zichzelf niet als toekomstig ploegmaat van rastalent Charles Leclerc ziet, spaarde Ferrari-CEO Louis Camilleri op het kerstdiner van de rode brigade zijn kritiek voor onze noorderbuur niet. “Hij moet niet hopen op een zitje bij ons. Waarom zouden we naar een 22-jarige luisteren?”

Het blijft donderen tussen Ferrari en Max Verstappen. Het begon toen Max hintte op fraude, nadat de Ferrari’s vanaf de Amerikaanse grand prix begin november plots trager bleken te zijn. “Dat komt ervan als je stopt met valsspelen,” vertelde hij op de Nederlandse televisie. Het Italiaanse merk sprak over een slechte grap en stelde dat de uitspraken van Verstappen slecht waren voor het imago van de sport. “Sommige mensen moeten beter op hun woorden letten”, sneerde teambaas Mattia Binotto. Maar zie: kort voor de start van de grand prix in Abu Dhabi - één maand later - bleek Leclerc bij een controle “aanzienlijk meer benzine” aan boord te hebben. Daardoor zou Ferrari meer benzine in de cilinders hebben kunnen jagen dan volgens de regels mag. Leclerc en Ferrari kwamen uiteindelijk weg met een boete van 50.000 euro.

Problemen

Enkele weken later zijn de bobo’s van Ferrari de beschuldigingen van de Red Bull-rijder nog steeds niet vergeten. Op een kerstdiner van de Scuderia in Maranello kwam het incident tijdens de speech ter sprake. Binotto wilde er tijdens zijn uiteenzetting niet teveel over kwijt. “Uiteindelijk moet je het op het asfalt laten zien. Dat deden we, want in vergelijking met andere teams groeiden wij afgelopen jaar meer.” Ferrari-CEO Louis Camilleri haalde Verstappen daarentegen volledig door de gehaktmolen. “Of we overwegen om hem in dienst te nemen? Een coureur die ons beschuldigt van oplichterij, moet niet hopen op een zitje bij ons. Mattia vertelde mij dat hij voor allerlei problemen heeft gezorgd. Plots doken er overal FIA-inspecteur op. Zo’n aantijgingen brengen je niet ver. Wij zijn Ferrari. Waarom zouden we moeten luisteren naar een 22-jarige zoals Max? Spreken is zilver, maar zwijgen is goud.”

Nummers één

De kans dat Verstappen viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel - op retour - in de nabije toekomst vervangt, lijkt dus zeer klein. Ook al omdat Verstappen onlangs bij Ziggo Sport stelde dat hij zichzelf nooit als ploegmaat van Leclerc ziet. “Ik kan goed met hem overweg. Het is hard racen, maar dat hoort erbij. Hij heeft er sowieso geen invloed op of ik eventueel een stoeltje bij Ferrari krijg. Maar ik denk niet dat dat gebeurt. Je moet geen potentiële nummers één naast elkaar zetten”, aldus Max.

Lewis

Wie dan wel na 2020 in de rode bolide rondscheurt? Misschien wel zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Eerder berichtten we al dat de deur op een kier stond, Camilleri bekende ook op het diner dat er reeds gesproken is met de topper van Mercedes. “Het is nu publiekelijk bekend dat Lewis heeft gesproken met onze voorzitter. En laat duidelijk zijn dat we natuurlijk gevleid zijn door zijn interesse en de interesse van andere coureurs die naar ons toe willen komen. Want uiteindelijk wil elke coureur op de Formule 1-grid een Ferrari besturen. Maar die ontmoeting met Lewis is wel een beetje opgeblazen tot ongekende proporties’’, zo liet Camilleri optekenen door de aanwezige kranten zoals de Britse Guardian. “Dus het is nog wat voorbarig om nu al knopen door te hakken”, meent Camilleri. “Maar we kijken naar de opties die we hebben en dan zien we wat het beste in ons team past.”

Eind 2020 veranderen de (motor)reglementen drastisch en lopen heel wat contracten af. Niemand weet nog wat straks de beste stoel gaat zijn in 2021, dus praat iedereen in de koningsklasse met iedereen. Aftastend, maar altijd met een doel. Bovendien stapt Mercedes misschien zelfs uit de Formule 1.