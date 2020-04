Niet langer vermist, maar gespot in surfoord op Bali: met Lewis Hamilton gaat ook in quarantaine alles goed ODBS

20 april 2020

12u10

Bron: Bild 0 Formule 1 Waar zit Lewis Hamilton? Niemand die de Brit na Melbourne nog gezien heeft. In Bali, zo blijkt. Niet langer in de cockpit van z’n F1-bolide, wel op een surfplank. En het gaat goed met de 35-jarige Hamilton, zo stelt zijn teambaas Toto Wolff de fans gerust.

In niet-coronatijden hoef je maar even naar zijn Instagrampagina te gaan om op de hoogte te blijven van Hamiltons geregeld hectische dagelijkse handel en wandel. Maar sinds de uitbraak van Covid-19 is het opmerkelijk stil geworden rond de zesvoudige wereldkampioen. Officieel is hij het laatst gezien begin maart, toen het hele F1-circus zich al in Melbourne bevond om er de eerste GP van het nieuwe seizoen in Melbourne af te werken. Alleen om de koers afgelast te zien, waarna het opvallend stil werd rond hem. Hamilton beschikt over vier meer dan luxueuze vluchtadressen om zich te isoleren, maar niet één keertje werd hij op een van die plaatsen gezien.

Lang krulhaar en snorretje

Slechts hoogst uitzonderlijk laat Hamilton nog eens van zich horen. Om de onlangs overleden racelegende Stirling Moss te eren bijvoorbeeld, of om geruchten als zou hij naar Ferrari gaan de kop in te drukken, naast een post waarin hij oproept de maatregelen te respecteren en het zorgpersoneel te bedanken. Maar nergens een plaatsbeschrijving bij. Ook geen optredens in virtuele wedstrijden, zoals Charles Leclerc dat (samen met Thibaut Courtois) gisteravond nog deed of Max Verstappen vorige week. Nog wat vreemder werd het toen hij voor de start van het paasweekend wel een actueel beeld online gooide. Hamilton met een snorretje en lang gekruld haar. En een positieve boodschap. “We zitten hier allemaal in en bij deze wil ik jullie gewoon wat licht en positiviteit toewensen. Er is licht aan het einde van de tunnel!”

Tot drie trainingen per dag

De weg naar Lewis Hamilton blijkt nu niet te leiden naar Monaco, Genève, Londen of New York, wel richting Zuidoost-Azië. Daar is hij vorige week gespot op een surfplank in Canggu, een oord voor surfers op Bali. Ook in Melbourne was Hamilton al in de weer met de watersport, zo leerde zijn Instagram toen nog. Dat weet het Duitse Bild nadat ze met Mercedes-baas Toto Wolff (48) spraken. De Oostenrijker zegt dat hij om de twee dagen met Hamilton belt om “op de hoogte te blijven” van de whereabouts van zijn topcoureur. Wolff laat weten dat Hamilton dagelijks tot drie keer toe traint, zijn dieet nauwgezet opvolgt en met korte videoboodschappen, die hij naar het teampersoneel en de sponsors stuurt, het moraal van de troepen opvijzelt. Van zijn vrije tijd maakt hij gebruik om Frans te leren. Maar waar hij nu exact verblijft, dat wou ook Wolff niet kwijt.

Officieel gaan nu al 9 van de 22 grand prixs in 2020 niet door. Daar komen er nog minstens twee bij: in Frankrijk zijn massa-evenementen ­verboden tot half juli. In België tot eind augustus. Ook de Franse (28 juni) en Bel­gische (30 augustus) GP’s moeten dus op de schop. Tenzij het duidelijke plan om Europese F1-races zonder publiek af te werken, erdoor komt. Lees daar hier alles over (+)

De vier ‘vluchtadressen’ van Lewis Hamilton:



