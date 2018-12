Niet echt een verrassing: teambazen verkiezen wereldkampioen Hamilton tot beste F1-piloot GVS

05 december 2018

20u43

Bron: Belga 0 Formule 1 De teambazen van de Formule 1 hebben wereldkampioen Lewis Hamilton op één gezet in de jaarlijkse top tien van beste piloten, die het gezaghebbende vakmagazine Autosport vandaag publiceerde.

De 33-jarige Brit veroverde dit jaar in een Mercedes zijn vijfde wereldtitel. Hij won daarbij 11 grote prijzen op 21. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull), die twee grands prix won en als vierde eindigde in het wereldkampioenschap, werd op de tweede plaats gezet, voor de Duitse vicewereldkampioen Sebastian Vettel (Ferrari).

Hamilton kreeg 218 punten, Verstappen 139 en Vettel 105. Daarmee is de top drie identiek aan die van vorig jaar. Opvallende nummer vier is Fernando Alonso met 103 punten. De Spanjaard van McLaren eindigde het kampioenschap in zijn afscheidsjaar van de Formule 1 slechts als elfde. Alonso's teamgenoot Stoffel Vandoorne haalde de top tien niet.

Negen teambazen werkten mee aan de verkiezing, alleen teambaas Maurizio Arrivabene van Ferrari gaf geen punten.

Top 10

1. (1) Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 218 ptn

2. (2) Max Verstappen (Ned/Red Bull) 139

3. (3) Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 105

4. (6) Fernando Alonso (Spa/McLaren) 103

5. (4) Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 85

6. (-) Charles Leclerc (Mon/Sauber) 71

7. (7) Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 57

8. (11) Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 38

9. (5) Esteban Ocon (Fra/Force India) 27

10. (9) Nico Hulkenberg (Dui/Renault) 23