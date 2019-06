Nico Rosberg: “Straf voor Vettel is volkomen terecht”



10 juni 2019

22u06 0 Formule 1 Vrijwel de gehele autosportwereld verbaasde zich over de tijdstraf voor Sebastian Vettel in de Grand Prix van Canada, maar oud-wereldkampioen Nico Rosberg kan zich juist wél vinden in de straf.

“Vettel was aan het schreeuwen: ‘er zit vuil op mijn banden. Ik had geen controle, waar moest ik dan heen. Ik had moeite om de wagen te controleren en ik kon Lewis Hamilton niet zien’”, vertelt Rosberg op zijn eigen YouTube-kanaal. “Oké. Prima. Maar Lewis zit daar wel. En de regels geven aan: als je van de baan gaat, moet je op een veilige manier terugkomen. Het is heel erg duidelijk dat het helaas een onveilige manier was om terug te komen op de baan. Dat is nou eenmaal de regel en dan is een straf verdiend. Absoluut een verdiende straf”, legt Rosberg uit.

With this video, we try to understand the reason why #Seb5 was punished: he made a mistake & ran wide. The problem though is when he gets back on track. He has to deal with a massive oversteer and with a fast coming #Hamilton he has to carefully manage the situation 🏎🇨🇦

.#F1 pic.twitter.com/VOBUSuiPPV Sebastian Vettel #5(@ Vettelteam5) link

Vettel kwam gisteren als eerste over de streep in Montreal, maar door de straf van vijf seconden moest hij de overwinning aan Hamilton laten. De coureur van Ferrari maakte tijdens de race een fout en schoot daardoor door het gras. Toen hij terugkeerde op het asfalt blokkeerde hij de Mercedes van Hamilton, die vol op de rem moest.

Rosberg snapt dat de regels er zijn, omdat ‘sommige gasten gewoon knettergek zijn.’ “Als je het aan de coureurs laat dan zijn er geen regels meer en wordt het te gevaarlijk”, verklaart de Duitser. Rosberg deelde ook nog een sneer uit naar Vettel. “Ik zou willen dat ik kon zeggen hoe geweldig Sebastian is, zoals ik wel deed na de kwalificatie, maar dat kan ik nu niet. Hij bleef maar klagen over de boordradio over een beslissing waarop hij geen invloed heeft. Hij kon zich beter focussen op het racen en proberen om een afstand te creëren van vijf seconden. Hij denkt altijd dat hij gelijk heeft en schuift de schuld op anderen af.”