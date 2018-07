Nico Rosberg bezorgd over 'wanhopige' Lewis Hamilton: "Zo'n lichaamstaal heb ik nog nooit bij hem gezien" LPB

22 juli 2018

07u00 0 Formule 1 Voormalig F1-wereldkampioen Nico Rosberg toont zich bezorgd over de wanhoop die zich van Lewis Hamilton meester maakte na diens technische problemen in de kwalificaties voor de GP van Duitsland.

"Ik vond de houding van Lewis opmerkelijk", aldus Rosberg, gewezen ploegmaat van Hamilton bij Mercedes, op Sky Sports. "Zijn lichaamstaal was erg negatief. Daar ben ik een beetje bezorgd over, want ik heb nog nooit zulke beelden van hem gezien. We merkten het voor het eerst in Silverstone en nu weer. En héél lang dit keer. Hij straalde een soort van ongeloof uit. Het is natuurlijk hard, maar dit is een nieuwe lichaamstaal. Zo'n houding heeft Lewis nog nooit uitgestraald."

De bolide van Hamilton liep in de eerste kwalificatiefase een hydraulisch lek op. De wereldkampioen probeerde zijn wagen nog voort te duwen, maar moest hem snel definitief aan de kant zetten. Hamilton zal daardoor pas als veertiende van start gaan in de GP van Duitsland, zijn rivaal Sebastian Vettel start vanop de pole. De Brit besefte tijdens de kwalificaties meteen welke schade de panne zou aanrichten en knielde diep ontgoocheld naast zijn wagen.