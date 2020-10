Nico Hülkenberg maakt tweede comeback bij Racing Point, Stroll niet fit bevonden Redactie

10 oktober 2020

14u21 0 Formule 1 De Duitser Nico Hülkenberg (33) zal dit weekend opnieuw de kleuren van Racing Point verdedigen. Hij zal dit weekend zowel de kwalificaties als de wedstrijd rijden in de Eifel GP op de Nürburgring in Duitsland. Lance Stroll is niet fit genoeg om te starten, dat maakte zijn team bekend. Het is voor Hülkenberg de tweede keer dit seizoen dat hij een rijder van het team moet vervangen.

He's back.@HulkHulkenberg will drive for @RacingPointF1 in qualifying and the Grand Prix this weekend at the Nurburgring!#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/y1NZAO8e9a Formula 1(@ F1) link

Eerder dit seizoen vulde Hülkenberg op Silverstone al twee weekends het Racing Point-zitje van Sergio Pérez, die besmet was met het coronavirus. Nu Stroll vanwege gezondheidsklachten, wellicht uit voorzorg, niet kan rijden was de keuze voor ‘de Hulk’ een gemakkelijke. Hij is immers meer gewend aan de auto dan bijvoorbeeld Stoffel Vandoorne. Bovendien was Hülkenberg vandaag sowieso al in de buurt vanwege verplichtingen voor de Duitse televisie.

Hülkenberg arriveerde eerder vanochtend op het circuit en onderging daar een sneltest om toegang te krijgen tot de Formule 1-bubbel. Die was negatief en dus mag hij zich opnieuw gaan bewijzen. De Duitser is nog altijd vastberaden zijn terugkeer te maken in de koningsklasse.

Lees ook

Mercedes domineert oefenritten op Nürburgring, straks kwalificaties