New-look Hamilton wil ook new-look megacontract: Brit zou azen op deal van 213 miljoen GVS

11 februari 2020

11u15 10 Formule 1 Nu Mercedes-baas Toto Wolff heeft uitgeklaard dat de renstal in de Formule 1 blijft, kunnen de gesprekken met kopman Lewis Hamilton beginnen. Geen evidentie, want de zesvoudige wereldkampioen zou 180 miljoen Britse pond - zo’n 213 miljoen euro - eisen voor een driejarig contract. Een gigantisch verschil met zijn F1-collega’s. Als de deal beklonken wordt, duikt Hamilton wellicht de top tien binnen van best betaalde sporters. “We komen er wel uit”, gelooft Wolff in een goede afloop. “Wij willen de snelste coureur in ónze bolide hebben.”

Stapt Mercedes - de voorbije zes jaar het beste team uit de koningsklasse van de autosport - uit de Formule 1 of niet? Die vraag werd honderden keren gesteld, maar gisteren ontkende teammanager Toto Wolff met klem de exit. Hoewel de renstal zwaar inzet op de Formule E - met als hoogste doel de consument zien te verleiden tot elektrisch rijden -, beweert hij dat het ook volgend jaar rondscheurt in de traditionele variant. “Onze nieuwe deal met INEOS bewijst dat wij doorgaan in de Formule 1", vertelde hij gisteren op een persmoment. “Wij houden van het platform, maar tegelijk zijn we nog altijd in onderhandeling met Liberty Media (de eigenaar van de F1, red.) om de ingrijpende veranderingen op de best mogelijke manier te regelen. Maar stop alsjeblieft met die onzin: Mercedes blijft in de Formule 1.”

Ferrari

Nu dat uitgeklaard is, wil Wolff uiteraard zijn prijsbeest langer aan zich binden. Het contract van zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton loopt eind 2020 af. In en rond de paddock weerklonken signalen dat Ferrari stevige interesse toonde in de 35-jarige Brit. Of er daadwerkelijk gesprekken plaatsvonden, is niet geweten, maar gevrij was er zeker. “Het is een team dat ik altijd heb geapprecieerd. Waardering krijgen is niet slecht. Dat wil niet betekenen dat we in gesprek zijn, maar ik ga de laatste fase van mijn carrière in. Het is belangrijk dat ik over alle opties nadenk”, stelde Lewis.

Stop alsjeblieft met die onzin: Mercedes blijft in de Formule 1 Toto Wolff

Die meest waarschijnlijke optie is nog steeds een verlengd verblijf bij Mercedes. Logisch, volgens Wolff. “Het ligt zeer voor de hand dat we met elkaar doorgaan. Wij willen de snelste coureur in ónze auto hebben en Hamilton wil met de snelste auto rijden. We komen er wel uit.” Volgens The Sun zitten beide heren deze week voor het eerst in anderhalve maand weer rond de tafel. De laatste gesprekken dateren van rond de kerstdagen. “We spraken af elkaar met rust te laten in januari. Maar deze week hebben we technische meetings en een shakedown. Tussendoor zou er tijd genoeg moeten zijn om gesprekken te voeren. Ik voel me niet gestrest voor een handtekening. Ik ben optimistisch dat we tot een akkoord zullen komen.”

71 miljoen

Mercedes zal dan wel flink wat geld moeten vrijmaken. Volgens de laatste geruchten waar ook The Sun vandaag opnieuw over spreekt, vraagt Hamilton 60 miljoen Britse pond per jaar, zo’n 71 miljoen euro. Aangezien een driejarig contract klaarligt, zou de man uit Stevenage de komende drie jaar dus zo’n 213 miljoen euro opstrijken. Vorig seizoen verdiende Hamilton 41 miljoen euro, hij vraagt dus een fikse verhoging. Ter vergelijking: Sebastian Vettel verdiende vorig seizoen 36 miljoen euro aan pure salaris, de derde in rang was Daniel Ricciardo (Renault), met ‘amper’ 15 miljoen.

Tellen we daar de premies en sponsoring bij, duikt Hamilton na een eventuele contractverlenging wellicht de top tien in van best betaalde sporters. Toch als hij een degelijk seizoen draait en dus in de buurt komt van het aantal zegepremies en andere bonussen die hij vorig seizoen opstreek. Toen stond hij met een totaal van 50 miljoen euro op de dertiende stek. Tel daarbij de 30 miljoen aan eventuele loonsverhoging, en de Brit zou op plek negen pronken. Hamilton is sowieso zeker van ongeveer negen miljoen aan sponsoring en merchandising. Zo heeft hij miljoenencontracten met Tommy Hilfiger, Puma, Bose en Monster Energy.

Top tien van best betaalde sporters volgens Forbes (2019)

1. Lionel Messi: 116 miljoen euro

(loon en bonussen: 84 miljoen; sponsoring en merchandising: 32 miljoen)

2. Cristiano Ronaldo: 99 miljoen euro

(loon en bonussen: 59 miljoen; sponsoring en merchandising: 40 miljoen)

3. Neymar: 96 miljoen euro

(loon en bonussen: 69 miljoen; sponsoring en merchandising: 27 miljoen)

4. Canelo Alvarez: 86 miljoen euro

(loon en bonussen: 84 miljoen; sponsoring en merchandising: 2 miljoen)

5. Roger Federer: 85 miljoen euro

(loon en bonussen: 6,8 miljoen; sponsoring en merchandising: 78,2 miljoen)

6. Russell Wilson: 82 miljoen euro

(loon en bonussen: 73,8 miljoen; sponsoring en merchandising: 8,2 miljoen)

7. Aaron Rodgers; 82 miljoen euro

(loon en bonussen: 73,0 miljoen; sponsoring en merchandising: 9 miljoen)

8. LeBron James: 81,5 miljoen euro

(loon en bonussen: 33 miljoen; sponsoring en merchandising: 48,5 miljoen)

9. Stephen Curry: 73 miljoen euro

(loon en bonussen: 35 miljoen; sponsoring en merchandising: 38 miljoen)

10. Kevin Durant: 60 miljoen euro

(loon en bonussen: 27,5 miljoen; sponsoring en merchandising: 32,5 miljoen)

13. Lewis Hamilton: 50 miljoen euro

(loon en bonussen: 41 miljoen; sponsoring en merchandising: 9 miljoen)