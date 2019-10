Naoki Yamamoto (Toro Rosso) krijgt z’n kans in oefensessie voor GP van Japan YP

07 oktober 2019

13u31

Bron: Belga 0 Reigning Super Formula and Super GT Champion, Naoki Yamamoto, will drive in FP1 for Toro Rosso in Suzuka! 👊 #JapaneseGP 🇯🇵 #f1jp



📲 https://t.co/Hupu4TNhvH pic.twitter.com/YRnPWlJEXu Toro Rosso(@ ToroRosso) link Formule 1 De Japanse piloot Naoki Yamamoto krijgt bij de komende Grote Prijs in eigen land de kans te laten zien wat hij in de Formule 1 in zijn mars heeft. De 31-jarige Yamamoto mag vrijdag in de eerste vrije oefensessie op het circuit van Suzuka een van de twee wagens van Toro Rosso besturen.

Yamamoto neemt het stuur over van de Fransman Pierre Gasly, die de rest van het weekend wel weer in de Toro Rosso zit. "Als kind droomde ik ervan om in de Formule 1 te rijden", reageerde Yamamoto, die afgelopen jaar kampioen werd in de Super Formula en Super GT. "Het is helemaal speciaal om deze kans te krijgen op Suzuka, met zoveel Japanse fans op de tribunes.”

Yamamoto rijdt al heel wat jaren voor Honda-teams. De Japanse autofabrikant levert in de Formule 1 de motoren aan Toro Rosso en Red Bull.