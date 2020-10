Motorleverancier Honda stapt eind 2021 uit Formule 1 Redactie

02 oktober 2020

10u43 0 Formule 1 Honda gaat nog een jaar door in de Formule 1 en verlaat daarna de koningsklasse van de autosport. Dat maakte het Japanse bedrijf vandaag bekend.

Honda is de huidige motorleverancier van het Oostenrijkse Red Bull, het topteam van de Nederlander Max Verstappen en de Thai Alexander Albon, en van het Italiaanse Alpha Tauri, waar de Fransman Pierre Gasly en de Rus Daniil Kvyat in de bolides zitten.

Gasly won onlangs nog verrassend de Grote Prijs van Italië in Monza. Verstappen was dit seizoen de beste in de tweede Britse GP op het circuit van Silverstone.

Honda zegt in een mededeling dat de automobielsector voor een "enorme transformatie" staat. Tegen 2050 willen de Japanners klimaatneutraal werken. Die omschakeling deed het bedrijf beslissen het engagement in de F1 na volgend jaar op te zeggen.

Honda keerde in 2015 terug in de F1 en ging toen een partnership aan met McLaren (waar Stoffel Vandoorne in 2016 en 2017 met Hondamotoren reed).