Mooiste F1-actie van het seizoen kwam opnieuw van Max Verstappen: “Er gebeurde veel en het was erg cool” LPB

07 december 2019

10u39

Bron: anp 0 Formule 1 Max Verstappen is opnieuw onderscheiden met de award voor de 'FIA Action of the Year'. De Internationale Autosportfederatie (FIA) beloonde de Nederlander daarmee voor de mooiste actie van het seizoen in de Formule 1.

Verstappen werd beloond voor zijn inhaalmanoeuvre op Silverstone waarmee hij Charles Leclerc passeerde. De Red Bull-piloot won de trofee al drie keer eerder.

"Er gebeurde veel en het was erg cool", kijkt Verstappen terug op zijn inhaalmanoeuvre. "We gingen een beetje buiten de baan en we raakten elkaars wielen, wat normaal niet vaak gebeurt in de Formule 1. Ik houd ervan en als je dan als winnaar uit de strijd komt, is het meer bevredigend dan dat je het gevecht verliest. Vanaf onze kartingperiode duelleerden Charles en ik al met elkaar. Ik ben er zeker van dat dit de komende jaren nog vaker zal gebeuren. Ik denk dat het ook goed is voor de Formule 1.”

Max Verstappen a remporté le prix de l’action de l’année pour cette bataille avec Charles Leclerc à Silverstone 👀#F1 #FIAPrizeGiving2019 pic.twitter.com/Ko0c1GKZeF Secteur F1 🏎🇫🇷(@ Secteur_F1) link