Mogelijk nog twee Formule 1-races in China XC

15 juni 2020

13u11

Bron: Belga 0 Formule 1 Mogelijk worden er dit jaar nog twee races in de Formule 1 in China gehouden. Xu Bin, een hoge sportfunctionaris in de gemeente Shanghai, zegt dat de organisatoren de stad daarvoor gecontacteerd hebben.

"Het is nog niet zeker", zei Xu Bin. "Wel nemen we het voorstel serieus in overweging. Of het gaat gebeuren, hangt vooral af van hoe de gezondheidssituatie in ons land zich ontwikkelt." Aanvankelijk zou de Grote Prijs van China in april worden gehouden, maar die werd wegens de wereldwijde uitbraak van het nieuwe coronavirus uitgesteld.

Het is de bedoeling dat het seizoen in de Formule 1 op 5 juli in Oostenrijk van start gaat. Er worden twee races gehouden op het circuit van Spielberg. Daarna volgen zes races in andere Europese landen, waarvan ook twee op het Britse circuit van Silverstone. Op 30 augustus wordt op het Circuit van Spa-Francorchamps de Grote Prijs van België gereden.

