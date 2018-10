Mogelijk meest nipte F1-zege ooit en in deze scenario’s is Hamilton wereldkampioen: wat u moet weten over de GP van de Verenigde Staten XC

19 oktober 2018

09u04 0 Formule 1 Dit weekend zijn de F1-coureurs aan zet op het Circuit of the Americas. Het is tevens de veertigste keer dat de GP van de Verenigde Staten op de kalender staat. Maar wat moet u nu echt weten over de achttiende race van het seizoen?

Circuit ligt Hamilton, vijfde zege op rij in Austin?

Voor de zevende keer vindt de GP van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas plaats. Sinds 2012 won Lewis Hamilton liefst vijf keer in Austin, Sebastian Vettel ging in 2013 met de overige zege aan de haal. Zegeviert de Brit voor de vijfde keer op rij in de VS?

In 2002 mogelijk meest nipte F1-zege ooit

Zestien jaar geleden stuurde Rubens Barrichello zijn bolide naar de zege in de GP van de VS. De Braziliaan was finaal amper elf duizendsten van een seconde sneller dan Michael Schumacher, die logischerwijs tweede werd. En dat was mogelijk de meest nipte F1-zege ooit. In de GP van Italië van 1971 bedroeg het verschil tussen winnaar Jackie Stewart en Ronnie Peterson 0,01 seconde. Toen werd er nog niet gerekend met drie decimalen.

Vijfde wereldtitel voor Hamilton?

Lewis Hamilton kan in Austin zijn vijfde wereldtitel grijpen. Daarmee zou de Brit op gelijke hoogte komen met legende Juan Manuel Fangio. Enkel Michael Schumacher werd vaker wereldkampioen: zeven keer.

In deze scenario’s is Hamilton wereldkampioen

• Hamilton wint en Vettel wordt hoogstens derde

• Hamilton wordt tweede en Vettel wordt hoogstens vijfde

• Hamilton wordt derde en Vettel wordt hoogstens zevende

• Hamilton wordt vierde en Vettel wordt hoogstens achtste

• Hamilton wordt vijfde en Vettel wordt hoogstens negende

• Hamilton wordt zesde en Vettel haalt geen punten

Vier eerdere wereldkampioen in de VS

In het verleden waren vier F1-piloten zeker van de wereldtitel na de GP van de Verenigde Staten: Jack Brabham (1959), Jochen Rindt (1970), Emerson Fittipaldi (1974) en Niki Lauda (1977).

Vijf op een rij voor Hamilton?

Lewis Hamilton kan in Austin zijn vijfde grand prix op rij winnen. De Brit schreef twee weken geleden de GP van Japan op zijn naam. Eerder was hij ook in Rusland, Singapore en Italië aan het feest. De laatste keer dat Hamilton vijf races na elkaar won, dateert van 2014.

Räikkönen voorbij Häkkinen?

Kimi Räikkönen gaat zondag op zoek naar zijn 21ste F1-zege uit zijn carrière. Momenteel deelt hij het Finse record met Mika Häkkinen, die twintig grand prixs op zijn palmares zette.