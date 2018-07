Moet Stoffel Vandoorne nog vóór de GP van België opkrassen bij McLaren? Jo Bossuyt

30 juli 2018

06u00 0 Formule 1 Hij staat onder druk. Al een poos. Maar tijdens de GP van Hongarije sloeg de volumemeter van de geruchten plots wild in het rood: McLaren vervangt Stoffel Vandoorne misschien eind volgende maand al in Francorchamps.

"Zouden ze dat echt durven, vlak voor de Belgische grand prix?" Het is een vraag die ondergetekende meermaals hoorde in Boedapest. De toekomst van Stoffel Vandoorne was immers een hot topic. Zijn onmiddellijke toekomst, dan. Het gerucht gaat dat de West-Vlaming nog voor het einde van het seizoen zou kunnen schuiven bij McLaren. Misschien nog voor Francorchamps.

De Belgische persgilde in Boedapest werd koud gepakt. Dit verwachtte niemand toen vlucht SN2823 donderdag vertrok naar de Hongaarse hoofdstad. We vroegen het aan Zak Brown, CEO van McLaren. Is het mogelijk dat er dít seizoen nog rijderswissels komen. "Hoogst onwaarschijnlijk." Hélemaal uitgesloten dus? "Hoogst onwaarschijnlijk."

Norris of Sainz

Dat het zitje van Vandoorne voor 2019 wordt bedreigd, is geen nieuws. Diezelfde Zak Brown wil graag zijn beschermeling Lando Norris in de auto. Fernando Alonso wil Carlos Sainz. Naast hem als teamgenoot, of naast Norris als Fernando zelf nog succes oogst in zijn laatste, wanhopige poging om binnen te raken bij Ferrari – maar dat lukt nooit. In Boedapest bleek echter uit verscheidene bronnen dat McLaren met het idee speelt om de Belg dit seizoen al te vervangen. De naam van Sainz viel uiteraard, maar niet alleen die van de Spanjaard.

Het gerucht is zelfs doorgedrongen tot in Francorchamps, waar sommigen zich zorgen maken om de mogelijke gevolgen voor de ticketverkoop.

Zo ver is het natuurlijk nog niet. Temeer omdat Vandoorne een eventuele beslissing in die zin wel heel moeilijk maakte: hij zette een dijk van een koers neer. Van vijftiende op de startgrid naar achtste, op een bepaald moment. Uiteindelijk negende na zijn pitstop, in het zog van Alonso, wiens ritme hij moeiteloos evenaarde. Tot zijn versnellingsbak het begaf. Het belette heel wat stemmen in de perszaal niet om te zeggen: "Het zou zonde zijn om zo een talent opzij te zetten..."