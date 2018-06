Model zwaait in GP van Canada domweg ronde te vroeg met finishvlag: "Dit is de Formule 1 onwaardig" Mike De Beck

10 juni 2018

Normaal gezien zouden de F1-rijders op het Circuit Gilles Villeneuve 70 ronden afhaspelen, maar daar stak Winnie Harlow een stokje voor. Of zeg maar een finishvlag. Na 69 ronden had het Canadese model niet in de gaten dat de piloten nog een ronde te gaan hadden en zwaaide ze al vrolijk met de vlag. Een alerte Sebastian Vettel, die naar de zege soleerde, had het in de gaten en deed zijn beklag via de boordradio. "Dit is de Formule 1 absoluut onwaardig", liet commentator Kris Wauters zich ontvallen. Toeval of niet, Winnie Harlow is goed bevriend met Lewis Hamilton. Ze werden al enkele keren samen gespot op vakantie.

Let’s get that model, who say’s she is not into F1, to wave the chequered flag, what could go wrong? Ask Pele. pic.twitter.com/6IkXqtYUsN Grand Prix Diary(@ GrandPrixDiary) link

Harlow, die naar eigen zeggen niets met Formule 1 heeft, is echter niet de enige die de mist in ging met de finishvlag. In 2002 stond Pelé niet op zijn plek wanneer Michael Schumacher in de GP van Brazilië als eerste over de streep reed. Met wat vertraging kon de voormalige Braziliaanse topvoetballer zijn taak dan toch volbrengen.

Het heeft wel gevolgen voor de stand. Want als de vlag wordt boven gehaald, dan zit de wedstrijd er ook op. Daarom lagen de posities vandaag in Canada al na 69 ronden vast in plaats van de vooropgestelde 70 ronden. Gelukkig vielen er in de 70ste ronde geen positiewissels meer te noteren.

An early chequered flag means the classification must be taken from lap 69 as per Sporting Regulation 43.2 #CanadianGP Sean Kelly(@ virtualstatman) link