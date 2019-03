Mick Schumacher: “Zonder mijn vader was ik niet de persoon geweest die ik nu ben” Arjan Schouten

28 maart 2019

15u15 0 Formule 1 In Bahrein debuteert Mick Schumacher (20) dit weekend in de Formule 2 en meteen daarna test hij voor het eerst in de Formule 1-wagen van Ferrari. De wereldpers kijkt mee met de zoon van. “Zonder mijn vader was ik niet de persoon geweest die ik nu ben.”

Hij is net een weekje twintig. Zijn gezicht toont opvallende gelijkenissen met die van zijn beroemde vader, de zevenvoudig wereldkampioen. En ook de sponsor op zijn petje - Deutsche Vermögensberatung - is dezelfde als die van zijn pa. Alleen het haar onder die pet is een andere kleur. Mick Schumacher is niet donker maar blond, net als moeder Corinna.



In Bahrein debuteert hij in de Formule 2, de belangrijkste opstapklasse richting Formule 1. En komende week test hij op hetzelfde circuit in de Formule 1-auto van Ferrari, het team waar vader Michael vijf van zijn zeven titels won. Dus kijkt heel de wereldpers mee als de 20-jarige Mick op deze donderdagmiddag in de volle zon achter een tafeltje gaat zitten in de Formule 2-paddock.



Veel kinderen van kampioenen mislukten in de autosport. Alleen Damon Hill en Nico Rosberg slaagden er in om in de voetsporen van hun vaders Graham en Keke te treden en ook wereldkamoioen te worden. Waarom zou Schumacher junior het ook halen, terwijl zoveel voorbeelden er niet in slaagden? “Goh, dat is een heel moeilijke vraag om nu te beantwoorden”, begint de jonge Duitser voorzichtig. En dan, grinnikend: “Maar laat ik eerst maar eens Formule 2 gaan doen.”

Formule 2 heeft nu de prioriteit. Die test komt wel als het zo ver is Mick Schumacher

Meermaals benadrukt hij dat daar de focus nu ligt. Schumi junior snapt ook wel dat hij warmloopt om net als pa in de koningsklasse te belanden. Een betere naam om het te maken in de Formule 1 is nauwelijks denkbaar. Maar hij peinst er niet over om te ver vooruit te kijken. Zelfs die test bij Ferrari van volgende week is al te ver weg, wat hem betreft. “Formule 2 heeft nu de prioriteit. Die test komt wel als het zo ver is. Ik focus me daar nog niet zo op nu”, zo klinkt het. “Natuurlijk wordt die eerste test in de Formule 1 iets emotioneels, dat lijkt me duidelijk. Maar veel belangrijker voor mij is nu om meteen sterk te starten in de Formule 2.”



Na een sterke tweede seizoenshelft won hij vorig jaar het Formule 3-kampioenschap met Prema. Een klasse hoger is hij logischerwijs meteen weer titelkandidaat, net als mannen als Sette Camara en Nyck de Vries. Is het zijn doel om meteen door te stoten naar het hoogste podium, zo wil iedereen weten. Net als pa naar de Formule 1? “Goh, laat ik eerst maar eens een seizoen rijden, de eerste race moet nota bene nog verreden worden”, bewaart hij zelf de rust. “Mijn doel is om ervaring op te doen en het maximale te bereiken.”

Codetaal voor Formule 1, want natuurlijk is dat zijn doel. Hij lijkt voorbestemd en alle grote partijen in de sport zullen hem geen strobreed in de weg leggen, als zoon van. “Maar voor nu kan ik er alleen nog maar van dromen”, zo zegt Schumi junior, die te jong was om nog herinneringen te hebben aan zijn bezoekjes aan de circuits met zijn vader, die tot en met 2012 racete. “Pas drie jaar geleden kwam ik voor mijn gevoel pas echt voor het eerst in een Formule 1-paddock. Dat ik alles begreep en er echt een gevoel bij kreeg. Daarvoor was ik gewoon te jong. En alles was nog beter dan ik verwacht had. Sneller, de auto’s zien er geweldig uit. F1-coureur worden, dat moet wel iets heel speciaals zijn.”

Die achternaam, het is nu eenmaal een onderdeel van me Mick Schumacher

Met een andere achternaam zou die prestigieuze job waarschijnlijk nooit in zicht zijn gekomen. Als zoon van raast hij nu recht op zijn doel af. “Die achternaam, het is nu eenmaal een onderdeel van me. Altijd geweest, ik weet niet beter”, zo klinkt het berustend.



Het bracht hem veel goeds en ook minder plezierigs. Hij was er bij toen zijn vader Michael een schedeltrauma opliep bij een ski-ongeluk. Nog altijd zoekt de Duitse boulevardpers onophoudelijk naar antwoord op de vraag hoe het nu met Schumacher gaat.



Bij zijn zoon vindt niemand die antwoorden. Hij praat alleen over zijn carrière en zijn pa is daar al jaren helaas niet meer actief bij betrokken. “Maar zonder mijn vader was ik nooit de persoon geweest die ik nu ben”, weet Schumi junior. “Als jong talent hebben we veel over racen gepraat. Hij heeft me enorm geholpen. Toen al wist ik dat ik dit wel professioneel wilde doen. Al vrij vroeg pakten we dit dus serieus aan. En het is toch goed uitgepakt. Nu zit ik hier.”