Mick Schumacher over schuilnaam, de lessen van z’n vader en torenhoge ambities: “Ik voel geen druk door mijn familienaam” NVE

27 juni 2020

12u04

Bron: Auto Bild Motorsport 0 Formule 1 ‘De zoon van’. Dat is het lot van het nageslacht van bekende sporters. Dat geldt ook voor Mick Schumacher (21), die in zijn jeugdjaren zelfs onder een schuilnaam reed. In de aanloop naar het nieuwe seizoen spreekt hij in een open brief voor z’n sponsor, Under Armour, over zijn jeugd, de lessen van zijn vader en zijn ambities. De gezondheid van vader Michael kwam niet ter sprake.

Zoon van Michael, die zeven keer wereldkampioen werd in de Formule 1 en wordt aanzien als ‘één van de besten ooit’. Neefje van Ralf, eveneens Formule 1-piloot met heel wat podiumplaatsen op het palmares. Het zit in de familie, ten huize Schumacher. Mick Schumacher, 21 nog maar, begint volgende week aan z’n tweede seizoen in de Formule 2. Coming man. Hij komt uit voor Prema Racing, een team dat sterke connecties heeft met onder meer de Ferrari Driver Academy, van het team waar zijn vader geschiedenis schreef.

Dat Mick net als z'n vader een competitiebeestje is, was te verwachten. “Als je praat met m’n familie en goeie vrienden, ze zullen allemaal zeggen dat ik niet tegen mijn verlies kan - in geen enkele situatie: een simpel spelletje, een race tot aan een boom... Het maakt niet uit wat de uitdaging is: ik moét winnen. Natuurlijk heb ik ook nederlagen en tegenslag gekend. Dat heeft me één ding geleerd: als je verliest, doe het met opgeheven hoofd. Met klasse.”

“Ik realiseerde me al heel vroeg dat ik Formule 1-piloot wou worden, een kampioen. Ik sprong al op m’n drie jaar voor het eerst in een go-kart, natuurlijk geen echte go-kart. Op m’n achtste ging ik de nationale racecompetitie in. Toen ik 11 of 12 jaar oud was, wist ik dat ik prof wou worden.”

Mick Betsch

Schumacher zegt dat hij geen druk voelde om de familienaam te verdedigen of in de voetsporen van zijn vader te treden, maar in zijn jeugdjaren reed hij wel onder een andere naam. “In het begin gebruikte ik andere namen, om niet herkend te worden. Zo kon ik verbeteren zonder gestoord te worden, zonder dat label ‘de zoon van’.” Schumacher reed in het begin van zijn carrière onder de achternaam van zijn moeder, Mick Betsch.

“Mensen kennen mijn vader van zijn hoogtepunten en als beroemdheid, wat ik volledig snap. Het jaar van mijn geboorte won hij dan ook de eerste van vijf achtereenvolgende F1-titels, ongelooflijk toch? Maar ik zag mijn vader niet als ‘de beste coureur van de wereld’. In de eerste plaats is hij mijn vader.”

“De lessen die hij me leerde zal ik nooit vanzelfsprekend vinden. Eén van die lessen was om nooit te euforisch of te ontmoedigd te zijn. Zelfs niet toen ik in 2018 pas tiende stond in de Formule 3 na race vijftien. Zelfs toen had ik geen twijfels, dit zou mijn jaar worden. Ik ging aan het werk. En dat loonde. We bereikten het resultaat dat we wilden in Spa-Francorchamps. Daarna wonnen we nog zeven keer en behaalden we de titel.”

Het nieuwe seizoen komt er volgende week aan, en Mick Schumacher zou geen Schumacher zijn als hij geen torenhoge ambities had. “Afgelopen jaar in de Formule 2 was zwaar, maar dat is de sport. Je wint, je verliest, je leert en verbetert. Dit jaar wil ik fouten tot een minimum vermijden, net als onvoorziene omstandigheden. Ik wil risico’s beter inschatten. Ik weet dat dit een belangrijk jaar is voor mijn ontwikkeling.”

“Ik zal niet stoppen tot ik op het hoogste schavot sta. Ik zal champagne in het rond spuiten, lachen en vieren met mijn team. Ik zal nog altijd nadenken over wat ik beter kon doen in rondje 9 en 23 in die tweede bocht. En waarom? Omdat ik het verschuldigd ben aan mijn jongere ik, die naar die boom liep.”

Over de gezondheid van zijn vader sprak Schumacher zich niet uit. Michael kwam in 2013 ten val tijdens het skiën, toen Mick pas 14 jaar was. De familie is erg gesteld op haar privacy en brengt dan ook heel weinig info over hem naar buiten.

