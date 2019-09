Mick Schumacher lonkt naar Formule 1: “Ik kan nu nog niet zeggen waar ik volgend jaar rijd” LPB

27 september 2019

10u41

Bron: anp 0 Formule 1 Mick Schumacher hoopt binnen enkele weken te horen of er komend seizoen al een zitje voor hem is in de Formule 1. De 20-jarige Duitser, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, werd begin dit jaar opgenomen in het opleidingsprogramma van Ferrari.

'Schumi' junior rijdt momenteel in de Formule 2, de talentenklasse die wordt gezien als opstapje naar de Formule 1. "Er is nog niets afgesproken", zei Mick Schumacher in Sotchi, waar dit weekend de GP F1 van Rusland doorgaat, tegen Sky. "We moeten afwachten wat er de komende weken gaat gebeuren. Ik kan nu nog niet zeggen waar ik volgend jaar ga rijden."

Mick Schumacher veroverde afgelopen jaar de titel in de Europese Formule 3-serie. De Duitser verdiende daardoor ook genoeg punten om een superlicentie te krijgen, het 'rijbewijs' dat nodig is om in de Formule 1 aan te treden. Hij bestuurde dit voorjaar al de bolides van Ferrari en Alfa Romeo bij de testdagen voor 'rookies' in Bahrein.

Mogelijk komt er volgend seizoen een plaatsje voor Schumacher vrij bij Alfa Romeo, de renstal waarmee Ferrari nauwe banden heeft. "We investeren veel in Mick omdat we denken dat hij een goede Formule 1-coureur kan zijn", zei teambaas Mattia Binotto van Ferrari onlangs.