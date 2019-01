Michael Schumacher wordt morgen 50, ex-baas vergelijkt F1-legende met Messi: “Maar sommigen eisten ook zijn ontslag” GVS

02 januari 2019

09u12

Bron: Il fatto quotidiano 2 Formule 1 Michael Schumacher wordt morgen 50 jaar. Het Italiaanse Il fatto Quotidiano voerde daarom een gesprek met Luca di Montezemolo (71), ex-president van Ferrari en boezemvriend van de Duitse F1-legende. “Schumi vervulde een Messiaanse verwachting, maar sommigen eisten eerder zijn ontslag.”

29 december was het dag op dag vijf jaar geleden dat Michael Schumacher na een ski-ongeval met zijn hoofd tegen een rotsblok belandde en een ernstig schedeltrauma opliep. Morgen wordt de meeste succesvolle Formule 1-coureur 50 jaar. Logisch dus dat er opnieuw vragen opduiken rond de medische toestand van de Duitser. Zo ook aan Luca di Montezemolo, de voormalige president die Schumi naar de Italiaanse renstal loodste, samen met hem vijf wereldtitels vierde en een band van intense vriendschap opbouwden. Zo ook met Schumachers’ vrouw Corinna (49), die hij geregeld bezoekt in Genève, waar Schumi vertoeft.

“Maar ik deel de keuze van de familie om niets over zijn medische situatie te vertellen. Ik sta in contact met Corinna en onlangs bezocht ik nog zijn privécollectie die uitgestald staat in het museum van Keulen. Uiteraard hoop ik dat er meer goed nieuws volgt, want ik hou van hem. Maar Michael is heel vastberaden en heeft een prachtige familie rond hem.”

Messiaans

Di Montezemolo keek tijdens het interview vooral terug in de tijd. “Met Schumi hebben we alles gewonnen wat er te winnen viel. Op die manier werd onze relatie ook snel een innige vriendschap. Ik was verbaasd door zijn maniakale aandacht voor detail. Met hem besefte je snel dat elk pietluttig ding nog steeds iets fundamenteel is. Hij was altijd consequent, altijd perfectionistisch. Zelfs in moeilijke tijden. Op die manier liet hij een spoor achter in het DNA van Ferrari. Of die gouden tijden van de renstal nog terugkeren? Ik hoop het wel, maar Schumacher vervulde toen een Messiaanse verwachting. Het wordt niet simpel om dat te herhalen.”

Al liep niet meteen alles van een leien dakje. “Onze periode ging ook gepaard met controverse en tegenslag. In 1996 kwam hij bij Ferrari, maar je mag niet vergeten dat hij pas na vijf jaar zijn eerste titel bij ons boekte. Tweemaal leek er echt een probleem te ontstaan. In 1997, na een botsing met Villeneuve, en in 1998 na het incident met Coulthard in de GP van België hebben mensen telkens geëist dat ik hem zou ontslaan. Hij zou zijn emoties niet kunnen beheersen. Maar ik vertrouwde hem. Ik zag hoe hij evolueerde en zelfs jonge ingenieurs op sleeptouw nam om hen dingen aan te leren. Hij leefde 100 procent voor het team. Maar stel je eens voor dat ik me op dat moment had laten meeslepen door de commentaren...”

Muggen

Schumacher, dat is de beste F1-piloot ter wereld, maar ook een familieman, zo weet di Montezemolo. “Als ik zijn naam hoor, denk ik eigenlijk eerst altijd aan de mens Michael en niet de piloot Michael. Hij vindt familie heel belangrijk. Ik herinner me een leuke anekdote. Hij kwam samen met Mick, zijn tweede zoon (die volgend jaar in de Formule 2 rijdt, red.) die op dat moment net geboren was, eens langs bij mij thuis. Het was zomer en mogelijk vlogen er dus wat muggen rond. Michael was zó bezorgd dat hij om de vijf minuten naar boven liep om te controleren of Mick nog geen muggenbeet had. Hij ging zijn hele lichaam af om te checken of hij geen plekje was vergeten waar nog geen muggenzalf was aangebracht. Dat typeert de familieman in Michael.”

Boodschap van familie

Op het Facebook-account van Michael Schumacher stuurde ook de familie van de Duitser vandaag een bericht de wereld in. Daarin gaat het vooral over een app die morgen gelanceerd wordt waarmee je virtueel de succesvolle carrière van de F1-coureur kan herbeleven. Over de toestand van Schumacher blijft de familie vaag. “Jullie mogen zeker zijn dat hij in goede handen is en dat we al het mogelijke doen om hem te helpen. Maar we houden zijn situatie privé en vragen daarvoor begrip.”