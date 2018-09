Miami moet nog even geduld uitoefenen voor Grote Prijs Formule 1 Redactie

28 september 2018

09u49

Formule 1 De onderhandelingen over de geplande Grote Prijs Formule 1 in de straten van Miami worden voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat heeft het bestuur van de Amerikaanse stad unaniem beslist.

Een resolutie van 10 mei gaf het stadsbestuur de opdracht de onderhandelingen op te starten om de Formule 1 in 2019 naar Miami te halen. De gesprekken liepen echter vast, waarna de F1 verkondigde dat er in oktober van volgend jaar in geen geval een GP zal gereden worden in het zuiden van Florida.

Volgens verschillende media betekent dit niet dat Miami zijn F1-ambities moet opbergen. De beslissing om de onderhandelingen uit te stellen geeft de stad meer tijd om tot een akkoord te komen met de organisatie van de koningsklasse van de autosport.

Op 20 en 21 oktober van dit jaar organiseert Miami wel een racefestival. Daar zal onder meer de Braziliaanse ex-piloot Emerson Fittipaldi rijden in de McLaren M23, waarmee hij in 1974 naar de wereldtitel racete. Eerder ontvingen Londen, Shanghai, Marseille en Milaan al zulke racefestivals.

F1-renstal Haas behoudt vertrouwen in Grosjean en Magnussen

De Amerikaanse Formule 1-renstal Haas rekent ook volgend seizoen op Romain Grosjean en Kevin Magnussen in de cockpit van zijn twee bolides. Dat maakte het team vandaag bekend in aanloop naar de Grote Prijs van Rusland.

"We hebben in vergelijking met vorig jaar enorme stappen gezet, beide piloten behouden was dan ook een eenvoudige beslissing", verklaart teambaas Guenther Steiner in een persbericht.

Haas debuteerde in 2016 in de F1. De 32-jarige Fransman Grosjean is er sindsdien bij, de 25-jarige Deen Magnussen kreeg een jaar later een zitje bij het Amerikaanse team.

Grosjean en Magnussen reden dit seizoen al 76 punten bij elkaar. Daarmee staat Haas in de stand van de constructeurs op de vijfde plaats.

Voor het komende seizoen moeten nu officieel nog zes zitjes bevestigd worden. Williams, Toro Rosso en Force India dienen hun piloten voor 2019 nog bekend te maken.

