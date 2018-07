Miami krijgt in 2019 Formule 1-circus niet over de vloer Redactie

23 juli 2018

23u56

Bron: Belga 0

Er komt in 2019 nog geen Grand Prix Formule 1 in Miami. Dat maakte Formula One vandaag bekend. Ten vroegste in 2020 zal er op een stratenciruit in de grootste stad van Florida geracet worden.

"We waren liever in 2019 al naar Miami getrokken, maar dat blijkt niet mogelijk", meldde commercieel directeur Sean Bratches. "De onderhandelingen gaan wel door en we hopen dat de GP er in 2020 wel komt."