Met deze bolides ontketent Formule 1 in 2021 ware revolutie Arjan Schouten

31 oktober 2019

18u55

Bron: AD 0 Formule 1 De Formule 1 presenteerde vandaag de nieuwe regels die in moeten gaan vanaf 2021. De focus ligt zoals verwacht op meer spektakel op de baan, robuustere auto’s waarmee inhalen beter mogelijk is en een budgetplafond van 175 miljoen dollar per jaar. “Dit is een nieuw hoofdstuk voor Formule 1.”

Een revolutie, minder mag het niet genoemd worden. Het eerste Formule 1-reglement na het tijdperk Bernie Ecclestone breekt met veel heilige huisjes. FOM en FIA presenteerden vandaag in Amerika de nieuwe regels die van kracht gaan vanaf seizoen 2021, goedgekeurd door de World Motor Sports Council en daarbij ligt de focus vol op versimpeling van een te complexe sport.

Voor het eerst in de historie van de Formule 1 geldt er straks een budgetplafond van 175 miljoen euro per team per jaar. Voor topteams als Mercedes en Ferrari die nu ruim 300 miljoen per jaar spenderen, een flinke stap terug. En die 175 miljoen per jaar (exclusief coureurssalaris, marketing etc.) is volgens de FIA slechts een startpunt, het budgetplafond zou idealiter in de toekomst nog omlaag moeten.

Robuuster

Naast de nieuwe financiële regels valt op dat de nieuwe bolide, een windtunnelmodel werd vandaag getoond bij de persconferentie in Austin, een versimpeld uiterlijk heeft vergeleken met de auto’s van nu. De voorvleugels zijn versimpeld in een v-vorm met een langere neus, de veel te complexe bargeboards verdwijnen volledig, de achtervleugel wordt sterk verkleind, er komen straks grotere 18 inch wielen met lagere profielen van Pirelli, de sidepods krijgen een nieuwe structuur en ook de vloer is sterk vereenvoudigd. Dit alles om het aerodynamisch beter mogelijk te maken (minder vuile lucht) om gemakkelijker in te halen en meer actie op de baan te krijgen.

Maar de auto’s moeten straks ook veel robuuster worden en worden daarmee ook 25 kilo zwaarder. Dat betekent ook dat de wagens gemiddeld drie á drieënhalve seconden langer over hun rondes zullen doen. “Nu hebben we elke race te maken met wagens waar bij het minste contact kleine delen afbreken. En dat willen we niet meer”, zo legt sportief directeur Ross Brawn uit.

“Dit is een nieuw hoofdstuk voor Formule 1", meent FIA-president Jean Todt. “Het doel van deze regels is om een spectaculairder, veiligere en vermakelijkere sport te krijgen. De auto’s moeten elkaar straks beter kunnen inhalen en meer kunnen vechten met elkaar op de baan. Ook is het doel om straks een eenvoudigere, makkelijker te begrijpen sport te krijgen.”

Twee jaar overleg

Twee jaren van overleg en discussie met alle stakeholders zijn vooraf gegaan aan dit nieuwe reglement, waar de nieuwe commerciële rechtenhouder Liberty Media groot voorvechter van is geweest. “Niet iedereen zal het eens zijn met dit regelpakket, maar iedereen is het er wel over eens dat we de sport gezonder moesten maken voor een betere toekomst”, aldus CEO Chase Carey. “We respecteren het DNA van de Formule 1, een sport met miljoenen fans over de wereld, draaiend om techniek én snelheid. Dat willen we ook behouden. Maar de sport moet ook minder voorspelbaar en gezonder worden.”

Max Verstappen: ,,Het maakt me eigenlijk niet uit hoe de nieuwe auto's er uit gaan zien. Als we maar beter kunnen racen, beter kunnen volgen. Daar gaat het mij om.'' Arjan Schouten(@ arjanschouten) link

De grootse, meest dramatische veranderingen zijn natuurlijk de nieuwe financiële regels. Het budgetplafond van 175 miljoen per jaar is volledig ingegeven met het doel het speelveld dichter bij elkaar te krijgen. Brawn maakte meermaals duidelijk dat het straks niet meer moet gaan om de vraag hoeveel geld je uit kan geven, maar hoe je dat geld besteedt.

“Formule 1 is bijna een slachtoffer van het eigen succes aan het worden. De grote budgetten schrikken potentiële nieuwe instappers af en het speelveld wordt steeds minder gelijk. Teams moeten dichter bij elkaar komen. En op die manier krijg je ook weer auto’s die tegen elkaar kunnen racen, wat nu gewoon héél slecht gaat. Je wilt auto’s die met elkaar kunnen knokken, dat moet altijd het startpunt zijn. Laat 2021 dus een keerpunt voor deze sport zijn.”

