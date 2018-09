Met deze blitse bolides wordt de Formule 1 vanaf 2021 een pak aantrekkelijker Redactie

14 september 2018

18u09

Formule 1-directeur Ross Brawn heeft aangekondigd dat de F1-bolides vanaf 2021 een nieuw design krijgen om het racen aantrekkelijker te maken.

Brawn is ervan overtuigd dat de nieuwe wagens er niet alleen fantastisch zullen uitzien, maar dat ze ook dichter op elkaar zullen kunnen racen. Het doel is om zo meer intense duels op de circuits te krijgen.

"Wat vroeg duidelijk werd in ons onderzoek is dat de wagens die we nu hebben erg slecht zijn wat betreft het volgen van elkaar. Eens bolides in de buurt komen van elkaar, verliezen ze 50 procent van hun downforce. Dat is een enorme hap uit hun prestatie", aldus Brawn. "We hebben geprobeerd te achterhalen hoe dat komt en hoe we dat kunnen verbeteren. Ik ben blij te kunnen melden dat we al aan ongeveer 80 procent (20 procent verlies) zitten."

F1 werkt voor het nieuwe design nauw samen met de Internationale Autosportfederatie (FIA), en ook de teams worden hierbij betrokken. Brawn toonde in het kader van de GP van Singapore de drie concepten waaraan gewerkt is. Er wordt nog ongeveer een jaar gewijd aan research en development. Tegen het einde van 2019 moet de basisstructuur van de wagen er zijn, waarna er nog tijd is om het design te verfijnen. "We hopen dat het uiteindelijke design de bestaande teams zal aanmoedigen om in de F1 te blijven en nieuwe teams zal overhalen om de grid te versterken", zo klinkt het op de Formule 1-website.