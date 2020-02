Messcherpe Hamilton reikt vader, met wie hij vertroebelde relatie had, de hand in emotionele boodschap MDRW

07 februari 2020

12u57 0 Formule 1 Het is vaak eenzaam aan de top. In een emotionele Twitterpost heeft zesvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton zich uitgelaten over de moeilijke band met zijn vader. “We zagen elkaar steeds minder en onze goede band ging verloren”, klinkt het onder meer.

Lewis Hamilton maakte in 2007 zijn debuut in de Formule 1. Zijn vader, Anthony Hamilton, was supporter van het eerste uur en begeleidde zijn zoon op weg naar de top. Maar in 2010 kwam er ruis op de relatie, nadat Lewis Hamilton zijn vader - die ook zijn manager was - had ontslagen. “Onze relatie was niet optimaal. De weg naar de top lag bezaaid met obstakels. Dat maakte het niet makkelijk voor onze familie. Door het succes en de druk die daarmee gepaard ging, verloren mijn vader en ik elkaar uit het oog. We zagen elkaar steeds minder en onze goede band ging verloren.”

De twee spraken elkaar jarenlang niet, tot Lewis Hamilton enkele jaren geleden opnieuw contact zocht. “Deze winter heb ik hem uitgenodigd om samen wat tijd door te brengen. Het deed mij deugd om mijn vader na al die jaren weer terug te zien”, vertelt de 35-jarige Brit op sociale media.

“Mijn vader heeft er alles aan gedaan zodat ik kon slagen in de Formule 1. Zonder hem zou ik niet staan waar ik vandaag sta. Daar ben ik hem ongelofelijk dankbaar voor.” Hamilton zegt verder dat familie de belangrijkste zaak van de wereld is voor hem. “Daarom wil ik, ondanks onze botsende karakters, de draad weer oppakken.”

Hamilton stoomt zich op dit moment klaar voor het nieuwe Formule 1-seizoen. En de Brit heeft duidelijk niet stil gezeten. De voorbije maanden verloor hij vijf kilo in vergelijking met vorig seizoen. Hamilton showt zijn lichaam maar wat graag aan zijn miljoenen volgers op social media. “Er moet nog vet verbrand worden en ik moet nog spieren bijkweken. Maar als je wil in vorm geraken, dan kan je ook. Let’s go guys", schreef hij bij de selfie waarop blijkt dat hij in topconditie verkeert.

De 35-jarige piloot wil komend seizoen opnieuw schitteren in de koningsklasse van de autosport. Hamilton voegde vorig jaar een zesde wereldtitel toe aan zijn palmares. Daarmee hijgt hij in de adem van die andere Formule 1-legende: Michael Schumacher. De teller van de Duitser staat op zeven.

Last year I arrived into testing with a lot of water weight and around 78kg. This year, I’m at a better weight of 73kg. Still have more fat to burn off and more muscle to add but on the way. If you are wanting to get in shape, you can do it. Let’s go guys #keeppushing #letsgo 💪🏾 pic.twitter.com/vR56uEiCET Lewis Hamilton(@ LewisHamilton) link