Mercedes stelt Markus Schäfer aan als opvolger van overleden Niki Lauda

30 juli 2019

15u38

Bron: Belga 0 Formule 1 Mercedes heeft twee maanden na de dood van Niki Lauda een nieuwe voorzitter van de raad van toezicht aangesteld. De Duitse autofabrikant heeft de 54-jarige Markus Schäfer naar voren geschoven in de positie die de drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 innam bij het Mercedes.

Schäfer had al een functie in het directiecomité bij Mercedes, maar zal zich nu dus vooral gaan bezighouden met het Formule 1-programma van de firma. Lauda was sinds 2012 voorzitter van de raad van toezicht.

Ook Frank Markus Weber is doorgeschoven naar de raad van toezicht van het team, dat de afgelopen vijf seizoenen de wereldtitel veroverde (Lewis Hamilton in 2014, 2015, 2017 en 2018 en Nico Rosberg in 2016). Schäfer en Weber gaan nauw samenwerken met teambaas Toto Wolff.

Lauda had ook tien procent van de aandelen in het Formule 1-team. Wie die aandelen zal overnemen, is nog onbekend. De andere eigenaren zijn de Daimler Groep (60 procent) en teambaas Toto Wolff (30 procent).

