Mercedes ruilt in strijd tegen racisme en discriminatie zilveren wagens in voor zwart exemplaar

29 juni 2020

12u57 2 Formule 1 Het Formule 1-team van Mercedes gaat met een zwarte in plaats van een zilveren auto het seizoen in. De Duitse renstal besloot de kleurstelling van de bolides van wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas aan te passen, als protest tegen racisme en discriminatie. De coureurs gaan ook zwarte racekleding dragen.

Hamilton is de enige zwarte coureur in de Formule 1 en maakt zich al jaren sterk voor meer diversiteit in de sport. Zeker de afgelopen periode, waarin het gevecht tegen racisme een vlucht nam, liet de zesvoudig wereldkampioen zich veelvuldig horen.

We hebben dit nodig om onszelf te onderwijzen. Of je nou een persoon, merk of bedrijf bent. Ik heb ook racisme meegemaakt en heb familie en vrienden zien lijden onder racisme. Ik spreek vanuit het hart Lewis Hamilton

Mercedes zegt zich bewust te zijn van het gebrek aan diversiteit binnen de sport, maar ook binnen het team. “We zijn trots op al onze werknemers, maar in onze organisatie behoort slechts drie procent tot een etnische minderheid en slechts twaalf procent is vrouw. Dit toont aan dat we nieuwe manieren moeten vinden om talent uit de gehele samenleving te halen. We weten dat ons team sterker zal zijn als we in de breedst mogelijke groep zoeken.”

We will race in black in 2020, as a public pledge to improve the diversity of our team – and a clear statement that we stand against racism and all forms of discrimination. 👇 Mercedes-AMG F1(@ MercedesAMGF1) link

Hamilton noemt dit een belangrijk moment in de geschiedenis van de sport. “We hebben dit nodig om onszelf te onderwijzen. Of je nou een persoon, merk of bedrijf bent. Ik heb ook racisme meegemaakt en heb familie en vrienden zien lijden onder racisme. Ik spreek vanuit het hart als ik roep om verandering. Toen ik met Toto (Wolff, de teambaas, red.) sprak zei ik dat het belangrijk was dat we samen zouden werken. Ik wil Toto en Mercedes dan ook bedanken voor het luisteren, praten en het begrijpen van mijn ervaringen en voor het maken van dit statement.”

Het Formule 1 seizoen gaat deze vrijdag van start met het eerste Grand Prix-weekend in Oostenrijk. Ook de Formule 1 zelf heeft een initiatief (#WeRaceAsOne) in het leven geroepen om de diversiteit te vergroten. Als signaal zullen alle teams dit seizoen met een regenboog op de wagen rijden.

