Mercedes reageert op geruchten: "Geen sprake van een vertrek uit de Formule 1" Redactie

05 februari 2020

13u53

Bron: Belga 0 Formule 1 Renstal Mercedes komt ook in 2021 in de Formule 1 uit. Teamchef Toto Wolff heeft alle geruchten over een vertrek uit de koningsklasse van de autosport van de hand gewezen. "Wij willen mee blijven doen. De Formule 1 is heel belangrijk voor ons", zei Wolff tegen het Duitse tijdschrift Auto, Motor und Sport.

De Formule 1 zal ingrijpend veranderen in 2021. "Het is nog veel te vroeg om te zeggen dat we definitief in de Formule 1 blijven", reageerde Wolff in november vorig jaar nog mysterieus. "De teams onderhandelen nog daarover met F1-organisator Liberty Media."

Woensdag sloeg hij een andere toon aan en benadrukte dat de F1 erg belangrijk is voor Mercedes. De teambaas wil deze maand ook nog spreken met wereldkampioen Lewis Hamilton over een nieuw contract na 2021. "We hadden afgesproken elkaar in december en januari met rust te laten. Deze maand zullen we bij elkaar gaan zitten en het bespreken", liet Wolff optekenen. Mercedes stelt op 14 februari zijn nieuwe bolide voor. Vijf dagen later beginnen de eerste testsessies in Barcelona.