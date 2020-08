Mercedes oppermachtig op circuit van Spa-Francorchamps: Hamilton zegeviert in GP van België XC

30 augustus 2020

16u38 20 Formule 1 Lewis Hamilton heeft op het circuit van Spa-Francorchamps de Grote Prijs Formule 1 van België gewonnen. Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas finishte als tweede. Max Verstappen maakte de top drie compleet.

Lewis Hamilton, die vanop de polepositie vertrok, pakte zijn vijfde zege van het seizoen. Eerder triomfeerde hij in Stiermarken, Hongarije, Groot-Brittannië en Spanje. Enkel in Oostenrijk (Bottas) en de tweede race op Silverstone (Verstappen) kon hij niet winnen.

Ferrari kende dan weer een dramatische dag. Sebastian Vettel eindigde als dertiende, Charlec Leclerc -de winnaar van vorig jaar- bolde als veertiende over de streep.

Volgend weekend staat met de GP van Italië, in de Autodromo Nazionale van Monza, de achtste WK-manche op de agenda. Tijdens de GP van Toscane het weekend nadien (13 september), op het circuit in het Italiaanse Mugello, zullen voor het eerst dit seizoen weer toeschouwers toegelaten worden. In totaal mogen 2.880 fans de GP bijwonen in de thuisbasis van Ferrari. 2.000 tickets worden in verkoop aangeboden, 880 tickets zijn voor de leden van de Ferrari-fanclub.

Top 10 in GP van België:

