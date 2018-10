Mercedes gelooft in Vandoorne: wordt hij straks reserve voor Hamilton en Bottas? Jo Bossuyt

22 oktober 2018

Stoffel Vandoorne zegt het niet luidop, maar het is aftellen. Na Austin nog drie keer ellende. Met een auto die trager is dan vorig seizoen -faut le faire. "Ik wil hier op een positieve manier vertrekken," zegt hij in officiële persmomenten. Makkelijker gezegd dan gedaan. Hoewel de Rumbekenaar gisteren hard probeerde. Nadat hij de chaos van de eerste ronde kon ontwijken -onder andere Alonso vloog eruit- kwam hij door als 13e. Voorbij halfrace zelfs 11e. Maar voor een plaats in de top tien was het onbegonnen werk. Te aamborstig, die McLaren. Slotsom: 13e. Knap toch, met de MCL33.

Ondertussen is al wat meer geweten over de onmiddellijke toekomst van Vandoorne. Volgend seizoen rijdt hij dus in de formule E met HWA, het team dat nu nog afhangt van Mercedes en vanaf seizoen 2019-20 helemaal door de Duitse constructeur wordt overgenomen. Maar er is dus meer. In Austin raakte bekend dat Vandoorne in 2019 ook verantwoordelijk zal zijn voor de simulator van het formule 1-team. En daarmee dus een soort reserve kan worden voor Hamilton en Bottas. Het is zelfs niet uitgesloten dat hij daarnaast nog andere verantwoordelijkheden krijgt in het F1-team.

Daaruit concluderen dat Vandoorne op termijn in formule 1 kan terugkeren bij het grote Mercedes, is te kort door de bocht. Grote baas Toto Wolff van Mercedes heeft immers nog andere coureurs onder zijn hoede, niet in het minst de Fransman Esteban Ocon, die ook nog geen team heeft voor volgend seizoen. Maar Wolff ontfermt zich toch deels over Vandoorne. Achter de schermen kwamen we te weten dat de teambaas van Mercedes niet alleen wil vermijden dat hij te weinig volwaardige coureurs achter de hand heeft, zoals Red Bull nu meemaakt -ze blijven daar zoeken naar een tweede man voor Toro Rosso. Naar verluidt vindt Wolff het ook niet kunnen, hoe ze bij McLaren twee jaar lang slordig omgingen met een getalenteerde coureur als Vandoorne. En zou hij de West-Vlaming een kans willen geven om contact te houden met de formule 1, en ondertussen opnieuw zichzelf te worden in formule E. Om dan ...wel te zien wat de toekomst nog brengt.

Of hoe Vandoorne misschien wel uit formule 1 wordt gezet, maar slechter had kunnen terechtkomen.