Mercedes en Ineos slaan de handen in elkaar: chemiereus wordt partner van F1-renstal

10 februari 2020

14u30

Bron: Belga 1 Formule 1 Mercedes heeft de ambitie om langer in de Formule 1 actief te blijven kracht bijgezet door een vijfjarig samenwerkingsverband aan te gaan met Ineos. Het Britse chemieconcern van miljardair Jim Ratcliffe wordt hoofdpartner van de Duitse renstal, die al jaren domineert in de koningsklasse van de autosport. Eind vorig jaar werd al bekend dat Mercedes en Ineos op technisch gebied gaan samenwerken.

“We zitten hier voor de lange termijn”, zei teambaas Toto Wolff in de Royal Automobile Club in Londen, waar ook alvast de kleurstelling van de bolide voor komend seizoen werd getoond. De naam van Ineos staat in het rood onder meer op de voorvleugel en de luchtinlaat boven de cockpit. Mercedes presenteert vrijdag officieel de nieuwe auto van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. “Voor Mercedes is de Formule 1 een enorm marketingplatform. Deze sponsorovereenkomst bevestigt de wens om door te gaan met onze succesvolle reis”, aldus Wolff.

Geruchten

De afgelopen weken werd gespeculeerd over een vertrek van Mercedes uit de Formule 1, omdat voor volgend jaar ingrijpende wijzigingen op de planning staan. Wolff had die geruchten vorige week ontkend, maar zei toen wel dat er nog de nodige gesprekken gevoerd moeten worden tussen de teams en Liberty Media, het bedrijf dat eigenaar is van de Formule 1.

“Dat proces heeft tijd nodig. Er zijn nog heel wat onderwerpen waarover we overeenstemming moeten bereiken”, zei Wolff. De Oostenrijker gaat binnenkort ook praten met zijn kopman Hamilton, die afgelopen jaar voor de zesde keer wereldkampioen werd. Het contract van de 35-jarige Brit loopt eind dit jaar af. “Lewis is momenteel de beste coureur in de Formule 1 en wij geven hem het beste materiaal. Dat spreekt hem aan.”

Ratcliffe heeft met Ineos een eigen wielerploeg. Het chemieconcern investeert ook in het voetbal, zeilen en atletiek.