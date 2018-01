Mercedes en Ferrari stellen nieuwe F1-bolide voor op 22 februari Redactie

18 januari 2018

15u57

Bron: Belga 0 Formule 1 Topteams Mercedes en Ferrari stellen hun nieuwe wagens voor het komende Formule 1-seizoen voor op 22 februari. Het goede nieuws voor de fans is dat beide presentaties niet zullen samenvallen.

"We hebben met Ferrari afgesproken dat jullie, de supporters, beide voorstellingen ononderbroken kunnen volgen. Ze zullen niet samenvallen", bevestigt Mercedes vandaag. Wereldkampioen Lewis Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas zullen diezelfde dag hun eerste testritten voor Mercedes afwerken op het circuit van Silverstone.

Een dag na Mercedes en Ferrari is het de beurt aan McLaren, waar Stoffel Vandoorne aan de slag is. Torro Rosso stelt zijn wagen 25 februari voor, daags voor de eerste officiële F1-testritten in Barcelona. Het WK 2018 start op 25 maart met de GP van Melbourne in Australië.