Mercedes domineert ook op Silverstone, Hamilton verovert in eigen land 91ste pole Redactie

01 augustus 2020

16u09 10 Formule 1 Wereldkampioen Lewis Hamilton start morgen vanop de pole in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De coureur van Mercedes hield op het circuit van Silverstone ploegmaat Valtteri Bottas af. Max Verstappen en Charles Leclerc vertrekken zondag op de tweede startrij.

Lewis Hamilton reed in Q1 en Q2 telkens een fractie trager dan ploegmaat Valtteri Bottas, maar een slipper in Q2 schudde de Brit wakker. In de laatste kwalificatiereeks zette de zesvoudige wereldkampioen de puntjes op de i.

Max Verstappen parkeerde z’n Red Bull-bolide op de derde plaats. Ook Charles Leclerc vertrekt zondag met zijn Ferrari vanop de tweede startrij. Na de positieve coronatest van Sergio Pérez verving Nico Hulkenberg de Spanjaard bij Racing Point, maar de Duitser geraakte niet voorbij Q2.

De GP van Groot-Brittannië van morgen wordt de vierde race van het seizoen, na twee GP’s in Oostenrijk en eentje in Hongarije. Lewis Hamilton voert de WK-tussenstand aan nadat hij de laatste twee races naar z’n hand zette.

George Russell (Williams) vijf plaatsen achteruit op startgrid

George Russell (Williams) wordt vijf plaatsen achteruitgezet op de startgrid. De Brit kreeg die gridstraf omdat hij tijdens de kwalificaties een inhaalmanoeuvre uitvoerde terwijl de gele vlag uithing. Russell schopte het tot in Q2 en zou zondag als 15de starten. Na de sanctie verschijnt hij als 20ste en laatste op de startgrid.

Naast zich krijgt Russell Daniil Kvyat (Alpha Tauri), die de 14de chrono lukte. De Rus wordt ook vijf plaatsen teruggezet wegens het vervangen van de versnellingsbak, vlak voor de kwalificaties.

Uitslag

1ste rij:

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

2de rij:

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

3de rij:

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault)

Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes)

4de rij:

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault)

Daniel Ricciardo (Aus/Renault)

5de rij:

Esteban Ocon (Fra/Renault)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari)

6de rij:

Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Honda)

Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda)

7de rij:

Nico Hülkenberg (Dui/Racing Point-Mercedes)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari)

8ste rij:

Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

9de rij:

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari)

Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes)

10de rij:

Daniil Kvyat (Rus/AlphaTauri-Honda)

George Russell (GBr/Williams-Mercedes)