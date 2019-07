Mercedes deelt opnieuw de lakens uit in Silverstone, Vettel schakelt zichzelf uit na crash met Verstappen JH

14 juli 2019

16u38 2 Formule 1 In de Grote Prijs van Groot-Brittannië was het weer Mercedes die de plak zwaaide. In eigen land kon Lewis Hamilton voor de zevende keer dit seizoen winnen, voor zijn ploegmaat Valtteri Bottas. Max Verstappen (vijfde) vertolkte opnieuw een hoofdrol, de Nederlander werd wild aangereden door Sebastian Vettel (15de).

(#F1 #BritishGP) Sebastian Vettel Crashes Into Max Verstappen pic.twitter.com/kkE5TXojKS Formula1 Videos(@ 518mc) link

Na de mindere resultaten in de Grote Prijs van Oostenrijk (Valtteri Bottas werd derde, Lewis Hamilton vijfde) was Mercedes erop gebrand om in Silverstone de orde te herstellen. Dat deden ze gisteren al tijdens de kwalificaties door de beste tijden neer te zetten: Bottas en Hamilton startten vandaag op de eerste rij. Bij de start bleef de top vier ongewijzigd, Sebastian Vettel nam meteen Pierre Gasly te grazen voor de vijfde plaats. Thuisrijder Hamilton zette meteen zijn Finse ploegmakker onder druk. In de vierde ronde ging de Brit even naar de kop, maar Bottas pareerde onmiddelijk en behield voorlopig de leiding. Wat later had hij het toch aan zijn been: Hamilton reed naar de kop van de wedstrijd.

Het Mercedes-duo scheidde zich af. In de achtergrond was het duel tussen Max Verstappen en Charles Leclerc vooral boeiend. Nadat Verstappen voorbij Leclerc probeerde te gaan, hield de Fransman zijn Nederlandse achtervolger op. Daardoor geraakte Verstappen even in de sandwich, want Vettel kwam terug aansluiten. De jonge Nederlander voorbijsteken lukte niet, Vettel moest zelfs even opnieuw afrekenen met Gasly. In de 15de ronde dook de Duitser de pit nog niet in, Verstappen en Leclerc deden dat wel. Bij Verstappen ging die stop iets sneller, waardoor hij de pit nét voor de Fransman van Ferrari verliet. Maar dan nog was het niet gedaan, want meteen daarna draaide Leclerc de rollen voor de zoveelste keer om.

LAP 14/52: Drama 😵



Both Leclerc and Verstappen pit and it's the Dutchman who squeezes out in front of the Ferrari man at the exit!#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/7Ii1UG13mN Formula 1(@ F1) link

Na een schuiver van Antonio Giovinazzi, iets voor halfweg, moest de safety car op het circuit in Silverstone verschijnen. Hamilton maakte handig gebruik van het moment voor een pitstop. Vettel, (opnieuw) Verstappen en Leclerc deden hem dat na. Nog steeds leidde het Mercedes-duo dus de wedstrijd, Vettel was de eerste belager voor Gasly. Verstappen en Leclerc zakten weg naar plaatsen vijf en zes, maar het jonge duo bleef het spektakel wel verzorgen door enkele intense inhaalmanoeuvres. De derde in de WK-stand kwam uiteindelijk als winnaar uit het duel. Vervolgens rolde de Nederlander van Red Bull ook zijn ploegmakker Gasly op. De volgende op het menu van Verstappen: viervoudig wereldkampioen Vettel.

LAP 25/52: They're at it again! #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/SZElLMYvoJ Formula 1(@ F1) link

Verstappen kwam aansluiten bij Vettel en maakte er meteen korte metten mee. Met veel bravoure ging de Nederlander de Duitser voorbij. Maar dan volgde hét beeld van de race: Vettel reed Verstappen vol achteraan aan waarna beiden de gravelbak ingingen. De rijder van Ferrari ging duidelijk in de fout, een penalty van tien seconden straftijd was het gevolg. Wonder boven wonder konden beiden hun race verderzetten. Verstappen deed dat vanuit positie vijf, Vettel werd teruggeslagen naar de 17de plaats.

Incredible scenes here at Silverstone!



Stewards are looking at the incident between Vettel and Verstappen#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/awraiuT6se Formula 1(@ F1) link

Na het incident waren er nog weinig positiewijzigingen, Hamilton reed met groot gemak naar zijn zevende overwinning van het seizoen. Bovenop de winst zette de Brit op het einde nog de absolute toptijd neer. Bottas eindigde tweede. De overige podiumplaats was voor Charles Leclerc. Verstappen behield uiteindelijk zijn vijfde plaats, Vettel schoof nog op naar plek 15, maar eindigde dus buiten de punten.

Voor Hamilton is het zijn zevende overwinning van het seizoen, in Silverstone eindigde hij voor de zesde keer uit zijn carrière op de eerste plaats. Hij verstevigt logischerwijs zijn leiding in de WK-stand.

BREAKING: @LewisHamilton wins a record 6th British Grand Prix!! 🏁🙌#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/aamLgyp2yc Formula 1(@ F1) link

A race to remember at Silverstone 🇬🇧#BritishGP #F1 pic.twitter.com/IAlJkw6xy5 Formula 1(@ F1) link