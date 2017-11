Mercedes boven in Abu Dhabi: Bottas wint voor Hamilton, Vandoorne twaalfde



14u43 0 Formule 1 De Grand Prix in Abu Dhabi is andermaal een prooi geworden van Mercedes. De Fin Bottas toonde zich de beste voor ploegmakker Hamilton. Sebastian Vettel (Ferrari) mocht als derde mee het podium op. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne finishte op een twaalfde plaats.

De start van de wedstrijd ging zoals de kwalificaties: Bottas gevolgd door Hamilton. Na bijna 20 ronden reden de Mercedessen in de volgorde waarin ze gestart waren. Maar vooral: ze reden ongenaakbaar voor de Ferrari van Vettel uit. Zodat iedereen wist: komt er voorin nog een strijd van enige betekenis, dan is het tussen de twee jongens met de zilveren pijl. Een duel waarin Lewis Hamilton in die eerste ronden al snel de indruk wekte dat hij deed wat hij wil. Nu eens naderen, dan weer terugvallen.

Minder leuk was het begin van de race voor de McLarens. Inderdaad: what’s new. Alonso nam vanaf de elfde plaats een verbluffende start, maar moest al snel inbinden tegen de concurrentie met een krachtiger motor: elfde na één ronde. Stoffel Vandoorne nam een gewone start, niet slecht maar ook niet uitzonderlijk, en werd dus langs alle kanten voorbijgereden: van startpositie 13 naar stek 15. Waarna de West-Vlaming langs de boordradio al snel zijn beklag begon te doen over een groot gebrek aan grip op de achterbanden. De McLaren leek in de tragere bochten inderdaad krampachtig op zoek naar tractie. Het antwoord van zijn ingenieur voorspelde weinig goeds: “Kunnen we niets aan doen.” Waarop McLaren maar ging gokken, en Vandoorne als allereerste binnenriep voor de wellicht enige bandenwissel van de race. En hem daarna als laatste opnieuw op de piste zag gaan. En neen. Beterschap bracht die bandenwissel niet meteen. Vandoorne alweer via de radio: “Het is alsof ik met een rallywagen rijd.”

Ondertussen begonnen de koplopers ook hun pitstops te maken en bleef de volgorde vooraan ongewijzigd: Bottas-Hamilton-Vettel. Ricciardo deed ondertussen niet meer mee, want was meteen na zijn pitstop uitgevallen met een hydraulisch probleem. En Hamilton, hij wekte nog maar eens dat hij aan het spelen was met Bottas: in ronde 26 plots snelste tijd en bijna tot in het zog van zijn teamgenoot, om dan weer terug te vallen. Zodat waarnemers zich gingen afvragen: gunt Lewis zijn teamgenoot de overwinning? Neen dus. In ronde 29 verremde Hamilton zich en ging breed. Lees: de Mercedessen waren dan toch serieus tegen elkaar aan het koersen.

En hoe het onderstussen met Stoffel Vandoorne was? Dankzij de pitstops van coureurs voor hem opgeklommen van laatste naar stek 13, de positie waarin hij aan de race begon. Met geen enkele uitzicht op beterschap, want alle auto’s voor hem waren sneller. Of hoe een finish in de punten alleen nog mogelijk was als er iemand voor de West-Vlaming uitviel, zoals Carlos Sainz, voorwiel niet goed vastgemaakt na zijn pitstop: Vandoorne naar plaats 12.

