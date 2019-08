Mercedes behoudt vertrouwen in Valtteri Bottas XC

29 augustus 2019

13u49

Valtteri Bottas zal ook in 2020 de kleuren van Mercedes verdedigen. De F1-renstal lichtte de optie in het contract van de Fin, zo is vandaag bevestigd.

Bottas (30) is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Mercedes. Hij nam er de plaats in van Nico Rosberg, die eind 2016 met een wereldtitel op zak zijn afscheid aankondigde.

De voorbije twee seizoenen werd de Fin derde en vijfde in de WK-eindstand, in 2019 staat hij voorlopig tweede. Hij behaalde voor Mercedes al vijf zeges maar rijdt er in de schaduw van vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Het was afwachten of Mercedes youngster en testrijder Esteban Ocon in 2020 zou promoveren maar de Fransman moet dus nog wachten op een kans bij de Duitse toprenstal.