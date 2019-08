Mercedes behoudt vertrouwen in Bottas, Ocon vervangt Hulkenberg bij Renault XC/MMP

29 augustus 2019

13u49

Bron: Belga 1 Formule 1 Valtteri Bottas zal ook in 2020 de kleuren van Mercedes verdedigen. De F1-renstal lichtte de optie in het contract van de Fin, zo is vandaag bevestigd. Esteban Ocon maakte ook kans op het tweede zitje bij Mercedes, maar hij maakt ten koste van Hülkenberg de overstap naar Renault.

Bottas (30) is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Mercedes. Hij nam er de plaats in van Nico Rosberg, die eind 2016 met een wereldtitel op zak zijn afscheid aankondigde.

De voorbije twee seizoenen werd de Fin derde en vijfde in de WK-eindstand, in 2019 staat hij voorlopig tweede. Hij behaalde voor Mercedes al vijf zeges maar rijdt er in de schaduw van vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Ocon naar Renault

Het was afwachten of Mercedes youngster en testrijder Esteban Ocon in 2020 zou promoveren maar de Fransman moet dus nog wachten op een kans bij de Duitse toprenstal. In afwachting daarvan zal hij volgend seizoen voor Renault uitkomen. Hij neemt er de plaats van Hülkenberg in.

Ocon ondertekende bij Renault een “meerjarig contract”. Hij komt over van Mercedes, waar de 22-jarige Fransman testrijder is voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. In 2016 oefende Ocon dezelfde functie uit bij Renault. Hij maakte dat jaar ook zijn officiële wedstrijddebuut voor Manor tijdens de GP van België. In 2017 en 2018 racete Ocon in de F1 voor Force India. Daar verloor hij zijn zitje toen de vader van de Canadees Lance Stroll het team opkocht en zijn zoon als tweede rijder naast de Mexicaan Sergio Perez zette.

!! I’m back !! Delighted to announce I will be joining @renaultf1team . Exciting time ahead, can’t wait 👌🏻

!!🇫🇷 Je suis de retour 🇫🇷!! Très heureux d’annoncer que je rejoins Renault F1 team une équipe qui m’a fait grandir. Hâte de commencer 🔥👌🏻 #EO31 pic.twitter.com/M1dfJsBnXD Esteban Ocon(@ OconEsteban) link