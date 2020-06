Mercedes-baas Toto Wolff na eerste testrondjes: "We zijn klaar voor het nieuwe seizoen" Redactie

09 juni 2020

19u48

Bron: Belga 0 Formule 1 Mercedes is met Valtteri Bottas achter het stuur voor het eerst sinds februari teruggekeerd op de baan. Volgens teambaas Toto Wolff zal het krappe schema met de hervatting van het Formule 1-seizoen voor iedereen zwaar zijn, maar de zesvoudig wereldkampioen bij de teams zegt klaar te zijn voor de uitdaging.

Vlak voor de eerste vrije training van de Grote Prijs van Australië, de seizoensopener op het circuit van Melbourne, werd de Formule 1 stilgelegd vanwege het coronavirus. Op het circuit van Silverstone oefende Mercedes vandaag protocollen voor de Grote Prijs van Oostenrijk, waarmee op 5 juli het seizoen wordt hervat.

"We weten in ieder geval dat we voor enkele maanden kunnen gaan racen", aldus Wolff tegen Sky Sports. "Het is een degelijke Europese racekalender en iedereen bij Mercedes is blij dat we eindelijk weer de baan op kunnen. We houden van de wedstrijden en hebben die gemist. We zijn er klaar voor.”

De Formule 1 heeft een voorlopige racekalender gemaakt met in tien weken acht races, die vanwege het coronavirus allemaal zonder publiek zullen worden gehouden. "Het is een uitdaging, dat beseffen we allemaal", zei Wolff. "Maar we zijn het aan onze fans verschuldigd hen een mooie show te bieden. Het zal zwaar voor ons worden, niet naar huis te kunnen, maar dit zijn speciale omstandigheden.”

Op beelden van de renstal was dinsdag te zien hoe Bottas en de mecaniciens van het team mondmaskers droegen in de garage. Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton neemt woensdag plaats in de twee jaar oude Mercedes waarmee wordt getest. Volgens de reglementen mag er tijdens het seizoen niet worden getest met de huidige wagen.

