Mercedes-baas Toto Wolff betreurt de exit van Vettel bij Ferrari: “Jammer dat een tijdperk moet eindigen”

17 mei 2020

10u25

Bron: Belga 0 Formule 1 Toto Wolff, de topman van F1-renstal Mercedes, vindt het jammer dat Sebastian Vettel eind dit seizoen de deur achter zich dicht trekt bij Ferrari. “Het is jammer dat een tijdperk moet eindigen”, zegt de Oostenrijker in Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Vettel bereikte met de Scuderia geen akkoord over een nieuw contract. De Duitser, viervoudig wereldkampioen met Red Bull (2010-2013), was de voorbije jaren een van de belangrijkste rivalen van Lewis Hamilton, de Britse Mercedesrijder die inmiddels zes wereldtitels achter zijn naam heeft.

“Zijn stem heeft gewicht in de Formule 1. Hij is ook een soort van antipode voor de jongere en ‘wildere’ generatie die de laatste jaren in deze sport aanwezig is”, verklaarde Wolff. Volgens de patron van Mercedes drukt Vettel (32) al meer dan tien jaar zijn stempel op de koninginnenklasse in de autosport.

Stoelendans

Bij Mercedes lopen de contracten van Hamilton (35) en de Fin Valtteri Bottas (30) eind dit seizoen af. In de paddock doen geruchten over een eventuele overstap van Vettel naar de Duitse renstal de ronde. “Geen enkele goede ploeg zal negeren dat een viervoudig wereldkampioen op de transfermarkt komt”, zegt Wolff, die wel benadrukt dat Mercedes allereerst trouw wil blijven aan zijn rijders. Hij ontkent ook dat Mercedes als Duitse constructeur een Duitser in zijn bolide wil zien zitten. “Als team willen wij bij Mercedes de best mogelijke wagen bouwen en de beste rijders hebben. Hun afkomst speelt daarbij geen rol.”

Het vertrek van Vettel bij Ferrari zette een stoelendans in gang. Ferrari kondigde met Carlos Sainz jr (25) inmiddels zijn opvolger aan. Het zitje van de Spanjaard bij McLaren wordt ingenomen door de Australiër Daniel Ricciardo (30), die Renault vaarwel zegt.

Het F1-seizoen kon door de coronacrisis nog niet beginnen. Er wordt gemikt op een start op 5 juli in Oostenrijk (achter gesloten deuren). Op 30 augustus houdt het F1-circus halt in Spa-Francorchamps voor de GP van België. Ook die zal zonder publiek doorgaan.

