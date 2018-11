Mercedes-baas begrijpt niet waar het fout is gelopen met Stoffel Vandoorne: “Mijn persoonlijke ambitie om te tonen dat hij een succesvolle rijder kan zijn” TLB

12 november 2018

09u32

Bron: RTBF 0 Formule 1 Stoffel Vandoorne (McLaren) kon zich gisteren in Stoffel Vandoorne (McLaren) kon zich gisteren in Brazilië nog eens op positieve wijze tonen aan de Formule 1-wereld. Maar dat kon de West-Vlaming ondanks de torenhoge verwachtingen nog te weinig doen sinds zijn overstap naar de koningsklasse van de autosport. Ook Toto Wolff, de baas van wereldkampioen Mercedes, zegt in een gesprek met de RTBF dat hij niet begrijpt waar het fout is gelopen met de 26-jarige Kortrijkzaan.

Stoffel Vandoorne eindigde gisteren op het circuit van Interlagos op een knappe veertiende plek en hij liet zich in de achtergrond opmerken met enkele fraaie inhaalbewegingen. De Belg snelde voorbij zijn ploegmaat Fernando Alonso en legde ook Lance Stroll en Sergey Sirotkin in de luren. Knap, zeker omdat Vandoorne eigenlijk nog weinig heeft om voor te rijden. Onze landgenoot verlaat de Formule 1 binnenkort voor de Formule E, waar hij zal racen voor HWA. Daarnaast zal Vandoorne volgend seizoen ook testrijden in de simulator van Mercedes.

“Ik begrijp niet goed waar het in zijn carrière fout is gelopen”, aldus Toto Wolff, die wel in Vandoorne blijft geloven. “Hij heeft bij de jeugd misschien wel het meest spectaculaire palmares van allemaal bij mekaar gereden. Ik heb hem ontmoet toen hij in het Formule Renault 1.6-kampioenschap reed en na dat moment won hij praktisch elk kampioenschap waar hij aan deelnam.”

“Stoffel arriveerde in de Formule 1 met een indrukwekkend palmares en ik kan maar geen oorzaak verzinnen waarom het daar dan niet gelukt is. Het is daarom mijn persoonlijke ambitie om te tonen dat Stoffel een succesvolle rijder kan zijn. Hij zal voor ons in de Formule E rijden (HWA moet de weg naar de Formule E verkennen voor Mercedes, red.), dat is een belangrijk platform voor ons team. We zullen nog wel zien wat volgt.”