McLaren ook volgend jaar met Norris en Sainz Redactie

09 juli 2019

20u37

Bron: AD 0 Formule 1 McLaren voert komend seizoen geen wijzigingen door in het team voor de Formule 1. De twee stoeltjes worden ook dan bezet door Lando Norris en Carlos Sainz.

“Zij zijn de toekomst voor dit team. We willen ons verder doorontwikkelen”, aldus teambaas Andreas Seidl, die daarmee een einde wil maken aan transferspeculaties.

McLaren heeft sinds 2012 geen race meer gewonnen in de Formule 1. De laatste wereldtitel dateert uit 2008. Sainz neemt voorlopig de zevende plaats in in de WK-stand met 30 punten. Norris volgt op plaats acht met 22 punten.