McLaren ontslaat 1.200 personen, waarvan 70 betrokken bij de Formule 1

26 mei 2020

11u00

Automobielconstructeur McLaren zal door de coronacrisis een einde maken aan de samenwerking met 1.200 van de 4.000 werknemers in zijn technologische, wedstrijd- en automobielafdeling. Dat maakte het bedrijf bekend, zo schrijft motorsport.com. Onder meer zeventig personen, die verbonden waren met de renstal in de Formulue 1, verliezen hun werk.

"Het is een maatregel die we absoluut wilden vermijden, want we namen eerder al draconische besluiten om de kosten te verminderen", reageerde bestuursvoorzitter Paul Walsh. "Maar we hebben geen andere keuze dan te snoeien in het aantal effectieven.” De F1 voerde vorige week een verlaging in van het budgetplafond voor het seizoen 2021. Dat daalt van 175 miljoen dollar (160 miljoen euro) naar 145 miljoen dollar (132 miljoen euro).

