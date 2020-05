McLaren ontslaat 1.200 personen, waarvan 70 betrokken bij de Formule 1 Niek Schenk

26 mei 2020

21u29

Bron: AD.nl 4 UPDATE Sportwagenfabrikant McLaren schrapt ongeveer 1.200 banen om het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis. Het banenverlies beslaat meer dan een kwart van het personeelsbestand: er werken 4.000 mensen bij het Britse bedrijf. De ontslagen worden verspreid over de autofabriek, de technische ontwikkelingsafdeling én de Formule 1-renstal.

De markt voor luxe sportauto’s is wereldwijd ingestort. Het massaontslag bij McLaren heeft ook grote gevolgen voor het gelijknamige Formule 1-team. De renstal slinkt naar verluidt met zeventig medewerkers.

Bestuursvoorzitter Paul Walsh: “We hebben lang geprobeerd dit te ontlopen door fors in de kosten van onze activiteiten te snijden, maar helaas zien we op dit moment geen andere uitweg dan het inkrimpen van ons personeelsbestand.” In maart beloofden de aandeelhouders, onder aanvoering van het staatsfonds van Bahrein, nog 337 miljoen euro in het bedrijf te pompen. McLaren wil ook met obligaties extra geld ophalen. Maar de aandeelhouders vonden het geen goed plan om de collectie historische Formule 1-auto’s als onderpand te gebruiken.

De renstal van McLaren ontkomt niet aan de malaise. Door de invoering van het budgetplafond in de Formule 1 vanaf 2021 stond de omvang van het Formule 1-team al onder druk. Het maximaal uit te geven bedrag voor de ontwikkeling van de auto’s daalt van 175 miljoen dollar (160 miljoen euro) naar 145 miljoen dollar (132 miljoen euro) en zal de jaren daarna vermoedelijk nog verder naar beneden gaan. Doel is meer financiële gelijkheid tussen de teams en daardoor mogelijk meer strijd in de races.

McLaren gebruikt de malaise van de coronacrisis om nu al te snijden in het team. “We nemen nu de noodzakelijke maatregelen met het oog op het budgetplafond. Dat heeft grote impact op de grootte van het team, maar het verandert niets aan de doelstellingen van het team en die zijn dat McLaren weer races wil winnen en wereldtitels wil veroveren in de Formule 1", aldus Walsh. De Formule 1 moet nog beginnen dit jaar. Lando Norris en Carlos Sainz Jr. zijn de wedstrijdrijders van McLaren.

Lees ook:

Fernando Alonso staat open voor terugkeer in Formule 1

Stoelendans in F1: Sainz trekt naar Ferrari, Ricciardo is zijn vervanger bij McLaren