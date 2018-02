McLaren keert terug naar roots: oranje bolide voor Vandoorne en Alonso LPB

Bron: Belga 76 Formule 1 Stoffel Vandoorne kent de wagen waarmee hij dit jaar zijn kans mag gaan in zijn tweede seizoen in de Formule 1, de MCL33. McLaren stelde vandaag haar nagelnieuwe oranje Renault, waarmee het voor het eerst in zee ging, voor.

Met de oranje kleur keert McLaren terug naar haar roots. Vijftig jaar geleden reed de Britse renstal immers ook al in het oranje in de Formule 1.

Stoffel Vandoorne toonde zich in een reactie ongeduldig om te kunnen starten met de nieuwe wagen. "Het is altijd een spannend moment wanneer de nieuwe auto wordt voorgesteld", zegt de West-Vlaming. "Het is een belangrijk moment voor het team. De testen komen er volgende week al aan en we willen graag stabiel kunnen starten aan het nieuwe seizoen. Zelf ben ik topfit. Ik heb hard getraind en volledig gefocust. We hopen dat de wagen competitief is. Ik kan niet wachten om ermee te racen."

Ook ploegmakker Fernando Alonso was hoopvol. "Hopelijk kunnen we met deze auto een stap vooruit zetten", klonk het bij de Spanjaard. "Mijn winter was iets korter (Alonso richtte zijn blik op het uithoudingscircuit, red), maar ik kijk er naar uit opnieuw met een F1-auto te rijden. De kleur van de wagen is nieuw, maar ik hou ervan. We zullen alleszins opvallen", besloot hij met een knipoog.