McLaren het leugenpaleis? Ploegbaas heeft het dikke boek met excuses stilaan helemaal voorgelezen

16 april 2018

08u21 0

In het leven komt altijd een dag dat je met je uitspraken wordt geconfronteerd. Ook in de Formule 1. Fernando Alonso en teambaas Eric Boullier, vorig seizoen, meermaals: "We hebben een van de beste auto's, misschien de beste. Maar kunnen dat niet tonen zonder goede motor." Alonso alweer, dikke maand geleden tijdens de wintertests in Barcelona: "We zijn helemaal klaar met ons programma, en het zit goed: we rijden dit seizoen voor het podium." Alonso dan, in Melbourne, nadat geen van de McLarens in de derde en beslissende kwalificatiesessie was geraakt. "In de volgende races zullen we de auto sneller maken en kunnen we aansluiten net achter de top drie. Tegen halverwege het seizoen moeten we dan tegen Mercedes kunnen kampen." Boullier, ook: "We brengen voor iedere koers serieuze updates mee."

