McLaren, Ferrari en Williams blijven de Formule 1 al zeker tot 2025 trouw XC

18 augustus 2020

21u49

Bron: Belga 2 Formule 1 Ook renstallen Ferrari en Williams hebben dinsdag het “Concorde Agreement” ondertekend, waarmee ze hun lot tot minstens 2025 aan de Formule 1 verbinden. Eerder vandaag deed McLaren als eerste team hetzelfde.

“Dit is een belangrijke stap voor de groei en stabiliteit van deze sport”, zei Louis Camilleri, CEO van Ferrari. “Het akkoord kan de F1 aantrekkelijker en spectaculairder maken”.

Het Concorde Agreement is een grootschalige overeenkomst die het hele gebeuren in de F1 regelt. De huidige overeenkomst tussen de bazen van de F1 en de teams loopt eind dit seizoen af. De deal handelt niet alleen over de regels, maar ook over de verdeling van het prijzengeld. Om de spankracht te verhogen komt er een meer gelijke verdeling van de financiële middelen tussen de teams. Vooral regerend wereldkampioen Mercedes is voorlopig niet happig om akkoord te gaan. Het noemt zichzelf “het grootste slachtoffer” van de veranderingen die op til zijn.

Lees ook: Hamilton wordt nerveus en giftig nu Verstappen komt opzetten: “Red Bull speelt vals, euh... maar zo bedoel ik het niet”