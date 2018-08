McLaren-debutant Norris troeft, weliswaar nipt, Stoffel Vandoorne af in eerste vrije oefenritten Francorchamps LPB

24 augustus 2018

12u37 0 Formule 1 Niks nieuws onder de zon voorlopig bij McLaren. Beide bolides eindigden tijdens de eerste vrije oefenritten voor de GP F1 van België achterin het deelnemersveld. Lando Norris, die voor het eerst zijn kans kreeg bij het Britse team, deed wél (nipt) beter dan Stoffel Vandoorne. Niet echt hoopgevend voor de West-Vlaming.

Eerste vrije oefenritten op het circuit van Spa-Francorchamps, met bij McLaren de 18-jarige Lando Norris aan zet, in plaats van de straks afscheidnemende Fernando Alonso. Het Britse toptalent klokte met 1:50.084 zijn allereerste rondetijd ooit in de Formule 1. Een heel eind boven de chrono's van de toppers, die tijden rond de 1:45 op de tabellen zetten. Maar goed: Norris hád tenminste snel een richttijd. Zo ver kwam Stoffel Vandoorne aanvankelijk niet eens. De McLaren van onze landgenoot bleef een tijdje binnen in de garage. "Een probleem met het rempedaal", heette het bij het Britse team.

Halfweg de eerste vrije oefensessie was het dan zover. Vandoorne liet 1:48.612 noteren, haast tegelijk verbeterde Norris zich naar 1:47.373. Niet veel later reed ook Vandoorne zich in de 1:47. Eerst 1:47.897, niet veel later 1.47:452: het verschil met Norris bedroeg een habbekrats. Zijn jonge ploegmaat aftroeven lukte voor Vandoorne echter niet meer. Een hydraulisch probleem maakte een voortijdig einde aan zijn eerste vrije oefensessie. Met de zeventiende en negentiende chrono eindigden de McLarens andermaal in het achterveld.

Sebastian Vettel klokte met 1:44.358 de snelste chrono, voor Max Verstappen (1:44.509) en Lewis Hamilton (1:44.676). Vanmiddag om 15 uur staat de tweede vrije oefensessie op het programma.

