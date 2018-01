McLaren-baas onder de indruk van Stoffel: "Alonso had soms een betere wagen dan Vandoorne" Mike De Beck

22 januari 2018

17u17

Bron: F1 Super News 1 Formule 1 2017 was het jaar waarin Stoffel Vandoorne zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 afwerkte. En bij McLaren zijn ze meer dan tevreden met de prestaties van onze landgenoot. Dat onderstreepte Zak Brown nog maar eens.

De Amerikaanse baas van McLaren deed wel uit de doeken dat die andere Formule 1-piloot, Fernando Alonso, vaker in het voordeel was. "Ze hadden niet altijd dezelfde onderdelen. Beide wagens zagen er identiek uit, maar soms hadden we maar één update beschikbaar. Het gat werd gecreëerd door de wagen en niet door de vaardigheden van de rijders. We zijn zeer tevreden met de prestaties van Stoffel."

Mooie woorden dus aan het adres van de 25-jarige Belg. "Het was geen makkelijke start voor Stoffel omdat we problemen hadden met de betrouwbaarheid van het voertuig", gaat Brown verder. "Hij was een eerstejaars die op sommige circuits voor de eerste keer in zijn leven reed. Soms had hij maar vijf ronden om een goede tijd neer te zetten. Dus natuurlijk is het dan moeilijk als je ploegmakker een van de beste rijders ter wereld is."