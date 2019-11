Exclusief voor abonnees Max weet, zegt en doet wat hij wil Eigenwijze Verstappen zorgt voor ergernis in paddock en bij papa Jos Jo Bossuyt

16 november 2019

11u33 0 Formule 1 Max Verstappen (22) is bezig aan zijn vijfde seizoen. En of hij nu helemaal ontgroend is. En dit seizoen een volgende stap heeft gezet, als coureur en als mens: zijn entourage heeft almaar minder vat op hem. Het zorgt voor ergernis maar is des levens, en vooral typisch Formule 1. Een ervaringsdeskundige: “Als ze succes oogsten, vedette worden, dan kennen ze je plots niet meer...”

Je zou het haast vergeten. Zondag rijdt Max Verstappen al zijn 101ste grand prix. Meer dan Jackie Stewart in negen jaar Formule 1. Meer dan James Hunt of Gilles Villeneuve. Net niet dubbel zoveel als Juan-Manuel Fangio (51). En dan is er dat opperste talent dat hij kwistig etaleert, de indruk die hij maakt op collega’s, en niet van de minste. Lewis Hamilton: “Je weet wat je mag verwachten als je in duel gaat met Max. Dan geef ik altijd wat meer ruimte dan met anderen...” Tweeëntwintig, pendelend tussen melkmuil en volwassen, en al zoveel respect van de allergrootsten, de Belgische Nederlander hoort bij Formule 1 als Eden Hazard bij de Rode Duivels: je vraagt je al af hoe het voort moet als hij er over een paar jaar niet meer is.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu