Max Verstappen wint na bloedstollende slotfase GP van Oostenrijk, jury ziet geen graten in inhaalmanoeuvre van Nederlander

30 juni 2019

19u57 14 Formule 1 Negende F1-race van dit WK, en voor het eerst staat er geen Mercedes-rijder op het hoogste podiumtrapje. Max Verstappen brak de ban in de GP van Oostenrijk. De Nederlander ging na een geweldige inhaalrace in het slot op en over de Fransman Charles Leclerc. Verstappen en Leclerc moesten zich nadien bij de wedstrijdleiding melden om uitleg te geven bij een inhaalmanoeuvre. Na een lang conclaaf behield de Red Bull-rijder zijn zege.

It was an incredible end - but a terrible start to Max Verstappen's race in Austria



Here's where he lost 7 places off the grid:#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/gcpizha7OD Formula 1(@ F1) link

Verstappen moest na een hapering bij de start - de Nederlander viel terug van plaats twee naar acht - de hele wedstrijd lang achtervolgen. “Ik dacht dat het al in de eerste ronde voorbij was.” Charles Leclerc, vanop de pole vertrokken, profiteerde en leek 69 ronden op weg naar de eerste F1-triomf in zijn nog jonge carrière. Dat was zonder een weergaloze Max Verstappen gerekend. De Nederlander retourneerde piloot na piloot. Na 50 ronden moest Sebastian Vettel hem laten voorgaan. Zes ronden later was ook Valtteri Bottas de pineut. En reed Verstappen zowaar op positie twee rond. Tot groot jolijt van de Nederlandse fans: de Oranje-aanhang werd met de ronde gekker op de volgepakte tribunes.

⚔️⚔️⚔️



After a fierce fight, this is how @Max33Verstappen took the lead from Charles Leclerc



The incident is under investigation, with both drivers summoned to the stewards#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/lju989gxFN Formula 1(@ F1) link

De laatste vijf ronden waren bloedstollend. Verstappen bestookte Leclerc slag om slinger, twee ronden voor het einde ging de Nederlander erop en erover. Reglementair of niet? Een misnoegde Leclerc vond van niet en liet de champagnedouche tijdens de podiumceremonie voor wat hij was. “Ik ben niet blij”, pruilde Leclerc. “Bij de eerste aanval van Max had ik de ruimte om mijn wagen aan de buitenkant ernaast te zetten. De tweede keer ging het anders en gaf hij me niet genoeg ruimte. Ik had het gevoel dat het niet nodig was om dat te doen, gezien hij sowieso sneller was. Naar mijn mening is het oneerlijk.”

BREAKING:



No further action on the Lap 69 incident between Verstappen and Leclerc for the race lead



Verstappen keeps the race win#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/1CnPI3rH2U Formula 1(@ F1) link

De jury liet onmiddellijk na de race weten te onderzoeken of het inhaalmanoeuvre van Verstappen volgens de regels was. De Red Bull-piloot liet het niet aan zijn hart komen. “Het was een harde strijd”, gaf Verstappen in een eerste reactie mee. “Maar als dit niet meer toegelaten is, kunnen we even goed thuisblijven. Dit is de Formule 1. Het hoort er bij. Ongelooflijk dat ik hier nog win. Ik ben heel blij, ook voor Honda. Dit is voor hen de eerste overwinning sinds 2006. Het geeft een enorme boost.”

Rond 20 uur viel voor de Nederlander het verlossende verdict. De jury zag geen graten in het inhaalmanoeuvre, Verstappen behield zijn zege, Leclerc bleef tweede. “Auto 33 (Verstappen, red.) wilde auto 16 (Leclerc red.) inhalen door hem uit te remmen. Auto 33 kwam daarbij naast auto 16 in de bocht en had de volledige controle over de auto. Beide auto’s gingen tegelijk de bocht in, terwijl er te weinig ruimte was. Daarbij kwam het ook tot contact tussen de auto’s. We vinden niet dat één coureur voornamelijk of volledig de schuldige was voor dit incident en daarom vinden we dit een race-incident”, luidt de verklaring van de stewards.

Bottas vervolledigde het podium. Vettel, pas vanaf de vijfde rij gestart na een technisch probleem in Q3, werd vierde. Wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton, na een gridstraf pas als vierde vertrokken, moest tevreden zijn met de vijfde plaats. De volgende GP is die van Groot-Brittannië, op 14 juli op het circuit van Silverstone.

🏁 CLASSIFICATION - AUSTRIAN GRAND PRIX 🏁



Verstappen takes Honda's first win since 2006 - although stewards are looking at his lap 69 pass for the lead #AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/1EdjnShnB6 Formula 1(@ F1) link