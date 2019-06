Max Verstappen wint na bloedstollende slotfase GP van Oostenrijk, jury bekijkt nog inhaalmanoeuvre van Nederlander LPB

30 juni 2019

16u37 12 Formule 1 Negende F1-race van dit WK, en voor het eerst staat er geen Mercedes-rijder op het hoogste podiumtrapje. Max Verstappen brak de ban in de GP van Oostenrijk, en dat na een geweldige inhaalrace.

Verstappen moest na een hapering bij de start - de Nederlander viel terug van plaats twee naar acht - de hele wedstrijd lang achtervolgen. “Ik dacht dat het al in de eerste ronde voorbij was”, aldus Verstappen. Charles Leclerc, vanop de pole vertrokken, profiteerde en leek 66 ronden lang op weg naar een eerste triomf. Dat was zonder de geweldige inhaalrace van Verstappen gerekend. De Nederlander kwam retourneerde piloot na piloot. Tot groot jolijt van de Nederlandse fans: de Oranje-aanhang werd met de ronde gekker op de volgepakte tribunes.

De laatste vijf ronden waren bloedstollend. Verstappen bleef Leclerc bestoken, twee ronden voor het einde ging de Nederlander erop en erover. Reglementair of niet? Een misnoegde Leclerc vond van niet en liet de champagnedouche tijdens de podiumceremonie voor wat hij was. De jury bekijkt nog of het inhaalmanoeuvre van Verstappen volgens de regels was. De Red Bull-piloot liet het niet aan zijn hart komen. “Het was hard racen”, gaf Verstappen in een eerste reactie mee. “Maar als dit niet meer toegelaten is, kunnen we er even goed mee stoppen.”

