Max Verstappen wil het zitje van Vettel bij Ferrari niet ODBS

12 mei 2020

21u52

Bron: Belga 0 Formule 1 Max Verstappen heeft nog maar eens benadrukt dat hij Red Bull trouw blijft en niet het zitje van Sebastian Vettel bij Ferrari overneemt aan het eind van dit seizoen. “Ik zag wat vragen voorbijkomen of ik naar Ferrari ga, maar ik kan jullie verzekeren dat dat absoluut niet het geval is”, zei de Nederlandse Formule 1-coureur in een ‘vraag en antwoord’-gesprek op het Instagramaccount van zijn sponsor Puma.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ferrari maakte vandaag bekend dat de Duitse viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel aan het eind van dit seizoen na zes jaar vertrekt bij de Italiaanse renstal. Het leidde meteen tot speculaties over wie het misschien wel meest begeerde zitje in de koningsklasse van de autosport zou overnemen. De Spanjaard Carlos Sainz (McLaren) en de Australiër Daniel Ricciardo (Renault) worden als de grootste kanshebbers gezien.

Verstappen verlengde in januari zijn contract bij Red Bull tot en met 2023. “Het is wat het is. Iemand anders krijgt nu de kans bij Ferrari te rijden, wat natuurlijk een fantastisch team is”, aldus de Nederlandse coureur, die erop gokt dat Sainz het stoeltje krijgt.

De Formule 1 moet dit jaar nog beginnen. Door het coronavirus is er nog geen enkele Grand Prix gereden. Het is de bedoeling dat de raceklasse op 5 juli van start gaat in Oostenrijk.

Lees ook: Onze Formule 1-watcher: “Ferrari dumpt Vettel... om Lewis Hamilton te halen?” (+)